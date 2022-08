Waarom jij vaker wordt gebeten: 'Muggen komen af op lichaamsgeur'

De een wordt helemaal lekgestoken en de ander heeft nergens last van. Hoe kun je een muggenbeet voorkomen? En wat helpt tegen de jeuk van een muggenbult?

In Nederland leven zo'n 35 muggensoorten, weet de in muggen en malaria gespecialiseerde medisch entomoloog en vectorbioloog Bart Knols. De bekendste soort is de huismug. Alleen de vrouwtjes bijten, maar beide seksen 'zoemen'.