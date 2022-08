Dit moet je vooral niet doen als je op vakantie last hebt van constipatie

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik ben geconstipeerd, heeft het zin om laxeermiddel te nemen? Maag-darm-leverarts Daniel Keszthelyi: "Met laxeermiddel kom je van de regen in de drup."

Door Dorien Dijkhuis

Ik heb altijd last van obstipatie tijdens de vakantie. Hoe kan dat eigenlijk?

"Verstopping komt heel veel voor. Eén op de vijf mensen heeft er weleens last van. Helemaal tijdens de vakantie. Onderweg ernaartoe, in de auto of in het vliegtuig, drinken we vaak niet genoeg water uit angst te moeten plassen. Bovendien zitten we lang stil, wat niet bevorderlijk is voor de darmmotoriek. Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming bewegen we ook nog eens minder dan thuis en we eten andere dingen, vaak minder vezelrijk."

Heeft het zin om laxeermiddel te nemen als je verstopt bent?

"Je kunt beter meer vezels eten en meer gaan bewegen. Maak elke dag een wandelingetje van twintig minuten. Dat doet wonderen voor je stoelgang. Verder: luister naar je lichaam. Houd de ontlasting niet op als je moet. Het lichaam blijft namelijk vocht aan de ontlasting onttrekken, waardoor de keutel steeds harder en kleiner wordt. Daardoor neemt de aandrang af, maar als je de volgende keer dan moet, wordt het lastiger om de drol eruit te krijgen."

Maar laxeermiddel helpt je toch meteen van je klachten af?

"Laxeermiddel trekt water aan en vormt de ontlasting, dus je moet er meestal vrijwel direct van naar het toilet. Maar het probleem is dat je vaak van de regen in de drup komt. Veel mensen krijgen vervolgens krampen en diarree. En dat is ook niet fijn. Zeker niet op vakantie."

Ook je poephouding kan een positieve bijdrage aan je ontlastingspatroon leveren.

Daniel Keszthelyi, maag-darm-leverarts

"Ik ben dus geen voorstander van laxeermiddelen. Niet alleen omdat je er diarree van kunt krijgen, maar ook omdat het een chemisch middel is dat bijwerkingen kan hebben."

Zijn er dan natuurlijke laxeermiddelen?

"Ja. Je kunt psylliumvezels nemen voor een betere ontlasting. Die trekken ook water aan, maar vormen bovendien bulk: rond de vezels wordt de drol gevormd. Bovendien zijn extra vezels ook goed voor je darmbacteriën."

"Ook gele kiwi's hebben een positief effect op de stoelgang. Dat komt doordat ze barsten van de vezels, maar vermoedelijk ook doordat ze een enzym bevatten dat een rol speelt bij de ontlasting. En ook je poephouding kan een positieve bijdrage aan je ontlastingspatroon leveren."

Wat voor poephouding moeten we dan aannemen?

"Poep het liefst in hurkzit. De bekkenbodem speelt een belangrijke rol bij het poepen. Daarin zit een spier die de endeldarm afknelt en voorkomt dat we zomaar in onze broek poepen. Om te kunnen poepen moeten we die spier ontspannen, maar veel mensen kunnen dat niet in zittende houding. Laxeermiddel nemen heeft in dat geval dus ook weinig zin, want de deur blijft op slot."

Wat kan helpen, is een krukje in het toilet zetten en zo de hurkhouding nabootsen.

Daniel Keszthelyi, maag-darm-leverarts

"Als je hurkt, ontspant die spier vanzelf en is het makkelijker om de keutel eruit te krijgen. Wat kan helpen, is een krukje in het toilet zetten en zo de hurkhouding nabootsen."

Worden je darmen lui van laxeermiddelen?

"Nee. Die fabel is ontstaan in jaren zestig en zeventig. In die tijd bleek uit onderzoek met stukjes darm dat er bij langdurig gebruik van laxeermiddelen afbraak van zenuwcellen in de darm zou plaatsvinden. Later is dat in verschillende onderzoeken ontkracht, maar de fabel is gebleven. Vaak ook bij artsen."

Daniel Keszthelyi is als maag-darm-leverarts verbonden aan het Maastricht UMC+.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen