Nationaal Hitteplan: vooral voor ouderen, maar ook een reminder voor jongeren

Vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Die alarmering geldt waarschijnlijk tot na het weekend, maar wat is het Nationaal Hitteplan eigenlijk? En moeten gezonde Nederlanders zich er iets van aantrekken?

Door Eimert Pruis

Het RIVM bepaalt samen met het KNMI of het Nationaal Hitteplan ingaat. Het KNMI ken je natuurlijk al van de weercodes. Het weerinstituut gebruikt internationale waarschuwingskleuren om aan te geven hoe gevaarlijk het weer is.

Het KNMI heeft vanaf woensdag code geel afgekondigd. Dat betekent: wees alert. Deze codes hebben niets met het Hitteplan te maken. Verder heb je naast geel en groen (niets aan de hand) ook code oranje en rood. Bij oranje moet je voorbereid zijn en bij rood moet je actie ondernemen.

Met het Nationaal Hitteplan alarmeert het RIVM zorgorganisaties die met ouderen, chronisch zieken en kwetsbare groepen werken. Het (zorg)alarm kan gelden voor delen van Nederland of voor heel Nederland, zoals nu het geval is.

Ouderen (vooral 75-plussers) zijn erg kwetsbaar bij warm weer. Zij voelen minder snel dat ze dorst hebben en hebben daardoor meer kans op uitdroging. Maar ook kinderen vallen onder de kwetsbare groepen.

Het Nationaal Hitteplan zorgt ervoor dat de betrokken organisaties de kwetsbare groepen in de gaten houden, adviseren en helpen. De betrokken organisaties kunnen zo maatregelen nemen om mensen goed te verzorgen tijdens de hitte.

Het Nationaal Hitteplan is een 'alarmering' voor: Het Nederlandse Rode Kruis

GGD GHOR Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

KNMI

TNO

Ouderenzorg ActiZ

Landelijke Huisartsen Vereniging

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Seniorenorganisatie KBO-PCOB

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

De gealarmeerde organisaties in het Hitteplan attenderen op hun beurt iedereen binnen hun werkgebied op de hitte. Het Nederlandse Rode Kruis is een van de partners in het Hitteplan. Het is niet zo dat de organisatie stilzit totdat het plan wordt geactiveerd. "Wij kijken ook naar het weerbericht", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen NU.nl. "Wij gaan bij het Hitteplan alleen nog meer doen."

Het Nationaal Hitteplan richt zich dus voornamelijk op kwetsbare groepen, maar het is bedoeld om heel Nederland alert te maken op de gevaren van hitte. "Het is onjuist dat het Hitteplan er alleen is voor de ouderen. Hitte is voor iedereen gevaarlijk. Nederlanders onderschatten wat hitte met je doet."

"Bij het Hitteplan verandert er voor de gemiddelde Nederlander niets, maar je moet gewoon extra opletten. Niet alleen op ouderen en kinderen, maar ook op jezelf. Drink meer water en koffie, pas op met alcohol, blijf uit de zon, draag bedekkende kleding." Het standaard riedeltje en vooral logisch blijven nadenken dus, geeft de Rode Kruis-woordvoerder ook toe.

"Het is onjuist dat het Hitteplan er alleen is voor de ouderen", zegt het Rode Kruis.

Het Rode Kruis is bij het Hitteplan nog meer zichtbaar aanwezig bij evenementen, verzorgingshuizen en andere plekken waar de hitte een gevaar kan opleveren. Soms deelt de organisatie ook water uit. Het Rode Kruis is ook heel actief op sociale media als Instagram en TikTok om mensen te waarschuwen voor de hitte. Op dat vlak is de organisatie een belangrijke Hitteplan-partner.

Het Rode Kruis blijft daarom ook informatie delen, en de woordvoerder doet daaraan mee. "Zet een pet op, ga niet in de felle zon hardlopen. Ook als fitte 28-jarige vrouw ontkom je niet zomaar aan de gevaren van de hitte."

Zorginstellingen denken vooral aan de kwetsbaren en treffen extra maatregelen. Ze zorgen voor ventilatoren of zelfs mobiele airco's. Uiteraard is er voldoende drinkwater en de gordijnen gaan dicht om de zon buiten te houden.

Als het Nationaal Hitteplan straks weer buiten werking is, dan stoppen het Rode Kruis en andere betrokken organisaties niet zomaar met hun werk. "We blijven de informatie delen, want ook dan verandert er niets. Je moet wanneer het warmer wordt gewoon altijd beter opletten."

"Zet een pet op en draag bedekkende kleding."

