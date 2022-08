Is het ongezond om te snurken? 'Mensen met slaapapneu zijn overdag erg moe'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: is snurken ongezond? En valt er iets aan te doen? Kno-arts Willeke Lok: "Snurk je en ben je overdag vaak moe? Het kan slaapapneu zijn."

"Als je veel snurkt en overdag erg moe bent, is het goed om contact op te nemen met de huisarts en te laten controleren of het wellicht slaapapneu is. De huisarts kan je eventueel doorsturen naar een slaapcentrum. Daar wordt verder onderzoek gedaan door een keel-neus-oorarts, een longarts of een neuroloog."