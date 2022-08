Huidklachten na zwemmen in natuurwater: 'Blauwalg kan de oorzaak zijn'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb last van huiduitslag na het zwemmen in natuurwater. Wat kan het zijn? Dermatoloog Patrick Kemperman: "Bij langdurige hoge temperaturen zien we vaker huidklachten die worden veroorzaakt door blauwalg."

Door Dorien Dijkhuis

Wat is blauwalg precies?

"De naam blauwalg is eigenlijk misleidend. Blauwalgen zijn namelijk geen algen, maar bacteriën. Ook de kleur in de naam is misleidend; blauwalgen kunnen ook groenig of roodbruin zijn. Op zich horen ze in natuurwater thuis. Alleen kan de populatie zich sterk uitbreiden wanneer het lange tijd warm is en niet waait."

Kun je zien of er veel blauwalg in het water zit?

"Soms zie je inderdaad een drijflaag op het water liggen. Een groene, blauwige of roodbruine laag die soms erg kan stinken naar zwavel, riool of rotte eieren. Sommige soorten blauwalgen produceren toxische stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen."

Zijn het die toxische stoffen die de klachten veroorzaken?

"Ja. De meest voorkomende klachten zijn irritatie en roodheid van de huid en een jeukend of branderig gevoel aan huid of ogen. Je krijgt soms jeukende bultjes. Als je water met veel blauwalg binnenkrijgt, kun je er trouwens ook ziek van worden: misselijkheid, overgeven, diarree en buikkrampen."

"De ernst van de klachten is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid toxines in het water en de duur van de blootstelling aan dat water. Hoe meer blauwalg, hoe groter de kans dat je klachten krijgt. En ook: hoe langer je wordt blootgesteld aan verontreinigd water, hoe erger de klachten."

Op welke plekken krijgen mensen last?

"Op zich kan het overal klachten geven, maar we zien de meeste huidklachten op plekken die lang nat blijven, zoals onder de zwembroekband of bikini. Dat komt doordat het verontreinigde water daar lang op de huid aanwezig blijft. Om dezelfde reden zien we ook vaak een lokale reactie in de nek bij mensen met loshangend lang haar dat lang nat blijft."

Moet je met klachten naar de dokter?

"De klachten verdwijnen meestal spontaan na enkele dagen. Bij veel hinder kun je smeren met een koelzalf. Duurt het langer en heb je veel last, ga dan naar de huisarts. Die kan een ontstekingsremmende zalf voorschrijven."

Hoe kun je klachten door blauwalg voorkomen?

"Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij temperaturen hoger dan 20 graden, bij weinig wind en in water dat niet stroomt. Als het al een tijdje bloedheet is, moet je extra opletten bij stilstaand water. Zeker als het niet fris ruikt."

Gebruik je neus: zwem niet in water dat stinkt naar rotte eieren.

"Kies voor officiële zwemlocaties waar de zwemwaterkwaliteit door de lokale autoriteiten wordt gecontroleerd. Informatie hierover is te vinden op onderstaand kaartje, de websites van het RIVM en de GGD en www.zwemwater.nl. Let op waarschuwingsborden en gebruik je neus: zwem niet in water dat stinkt naar rotte eieren. Dat duidt op blauwalg."

"Als je vermoedt dat je toch in water met veel blauwalg hebt gezwommen, douche dan goed af met gewoon kraanwater. Dat mag met zeep, maar hoeft niet per se."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij het Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.

Zie hier waar je vandaag veilig kunt zwemmen

