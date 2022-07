Toezichthouder verzamelt informatie over ggz-cliënten zonder dat zij dat weten

Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben er moeite mee om zorgtoezichthouder NZa informatie te verstrekken over hun cliënten, schrijft Trouw. De privacy van de cliënten is in het geding, vinden de psychiaters en psychologen.

Door: onze nieuwsredactie

Sinds 1 juli verwacht de NZa gedetailleerde gegevens over de 800.000 ggz-cliënten en hun klachten. De informatie moet meer inzicht geven in het type zorg dat in de toekomst nodig is. Ook zorgverzekeraars kunnen gebruikmaken van de gegevens.

Volgens de NZa zijn de gegevens nauwelijks herleidbaar naar de cliënt over wie wordt gerapporteerd. Patiënten wordt niet automatisch om toestemming gevraagd, maar wie op eigen initiatief schriftelijk bezwaar aantekent bij de behandelaar, kan voorkomen dat gegevens worden gedeeld.

Medisch beroepsgeheim

Het ongevraagd doorgeven van cliëntengegevens is in strijd met het medisch beroepsgeheim en brengt behandelaars in problemen, zegt psychiater en juriste Cobie Groenendijk tegen Trouw. "Dat is cruciaal voor de vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar. Ik begrijp het als patiënten zich bedrogen voelen als ze hiervan horen."

De NZa kan behandelaars die weigeren gegevens door te geven of onjuiste informatie aanleveren, na een waarschuwing een dwangsom opleggen, zegt een woordvoerder tegen de krant.

Een ministeriële regeling maakt het voor de toezichthouder mogelijk om de gedetailleerde informatie op te vragen. De Autoriteit Persoonsgegevens liet echter drie jaar terug nog weten dat 'bijzondere persoonsgegevens' alleen verzameld mogen worden met uitdrukkelijke instemming van de patiënt.

