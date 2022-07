Bewegen is beste medicijn tegen artrose: 'Kan ziekteverloop beïnvloeden'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik heb zere knieën, heb ik artrose? Fysiotherapeut Susanne van der Hoeven: "Het beste medicijn tegen artrose is bewegen. Daarmee kan je het beloop van de ziekte op een gunstige manier beïnvloeden en achteruitgang beperken of zelfs voorkomen."

Door: Dorien Dijkhuis

Ik heb pijn aan mijn knieën, kan het artrose zijn?

"Dat kan inderdaad. Zeker wanneer je zestig jaar of ouder bent. Vrouwen krijgen vaker artrose dan mannen. Hoe dat kan, weten we nog niet goed. Bij vrouwen begint het soms al vanaf 45 jaar. Het komt voornamelijk voor in de knieën en in de heupen."

Wat gebeurt er precies bij artrose?

"Artrose wordt vaak gewrichtsslijtage genoemd. Toch is het niet het gewricht dat 'versleten' raakt, maar het kraakbeen ín het gewricht. Dat kraakbeen is normaal gesproken glad en zit op de botten om de gewrichten makkelijk te laten draaien, strekken of buigen."

"Het kraakbeen wordt dunner en onregelmatiger. Het gevolg is dat de gewrichten minder gemakkelijk kunnen bewegen. Je merkt het meestal doordat je gewrichten wat stijf en pijnlijk aanvoelen. Bij de knie merk je het meestal in de ochtend, de eerste tien minuten na het opstaan. Of na lang zitten. Bij de heup beginnen klachten vaak met pijn in de bil en lies. Je merkt het als je je been beweegt. Je kunt hem dan minder ver naar voren, naar achteren of opzij draaien."

Kun je ook op andere plekken artrose krijgen?

"Ja. Artrose kan in principe in alle gewrichten voorkomen. Het komt het vaakst voor in de heupen en knieën, maar het kan ook optreden in de duim, schouder of rug. Meestal blijft het beperkt tot één gewricht."

Trek op tijd aan de bel bij de huisarts of fysiotherapeut. Naarmate de artrose vordert, ga je het gewricht namelijk verkeerd belasten om de pijn te vermijden.

Susanne van der Hoeven, fysiotherapeut

Kun je iets tegen artrose doen?

"Er lopen verschillende onderzoeken naar de behandeling van artrose en de reparatie van kraakbeen. Die zijn veelbelovend. Je kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat klachten verergeren: trek op tijd aan de bel bij de huisarts of fysiotherapeut. Naarmate de artrose vordert, ga je het gewricht namelijk verkeerd belasten om de pijn te vermijden. Daardoor raakt het nog meer beschadigd."

Er is toch ook glucosamine? Werkt dat om kraakbeen aan te laten groeien?

"Er zijn mensen die zeggen dat de stijfheid ervan vermindert. Maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt vooralsnog."

En een injectie tegen artrose? Helpt dat?

"In principe niet. Een injectie met ontstekingsremmers is symptoombestrijding: je pakt er de oorzaak van het probleem niet mee aan. Soms kiest een orthopeed ervoor om de zwellingen en de pijn die artrose geeft te verminderen, maar je doet er dus niets mee tegen de artrose zelf."

Is er een medicijn tegen artrose?

"Het beste medicijn is vaak: bewegen. Daarmee kan je het beloop van de ziekte op een gunstige manier beïnvloeden en achteruitgang beperken of zelfs voorkomen. Het voelt tegennatuurlijk om te gaan bewegen bij pijn, maar het zorgt op de lange termijn juist voor pijnvermindering. Dat komt doordat beweging de gewrichten als het ware 'smeert' met gewrichtsvloeistof."

"Begin met bewegen met weinig weerstand. Bijvoorbeeld fietsen op een hometrainer. Bouw je spierkracht op. Liefst onder begeleiding van een fysiotherapeut. Sterke spieren om het gewricht heen zorgen voor meer stevigheid. Daardoor kan het gewricht meer verdragen en doet het minder pijn."

Susanne van der Hoeven is fysiotherapeut bij TRIAS Fysio Utrecht

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen