Aan deze symptomen herken je een zonnesteek

Met deze tropische temperaturen bestaat de kans dat je oververhit raakt. Te veel zonnestralen op je hoofd kunnen leiden tot een zonnesteek en in het ergste geval een hitteberoerte. Wat is een zonnesteek en hoe herken je die?

Door: Naomi Defoer

Een zonnesteek kan optreden als je lichaam te warm is geworden door de zon en de warmte niet meer kwijt kan. "Het gaat daarbij om een lichaamstemperatuur boven de 40 graden", legt huisarts Tanya Tolido uit. "Die kan ontstaan door extreme hitte, een te hoge luchtvochtigheid of door inspanning in de warmte."

"Sommige mensen zijn hier gevoeliger voor. Zo zal iemand met littekens van brandwonden minder goed kunnen zweten en dus gevoeliger zijn voor een zonnesteek. Ook mensen met bepaald medicijngebruik zijn er vatbaarder voor."

Heb je een zonnesteek, dan kun je bleek, klam en zweterig worden en last krijgen van een verhoogde hartslag. Andere symptomen zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, spierkrampen en (het gevoel van) flauwvallen.

"Bij een hitteberoerte kun je daarbij nog verward zijn, maar ook epileptische aanvallen krijgen en in coma raken. Interne organen kunnen beschadigen, waardoor je in extreme gevallen kan overlijden. Vaak spelen er dan wel andere factoren mee, zoals drugs- of medicijngebruik."

Kans op hitteberoerte neemt toe met zware inspanning

De kans op een hitteberoerte neemt toe zodra je met hoge temperaturen zware inspanningen verricht. Denk aan sportevenementen, waarbij dat regelmatig voorkomt. "In rust is het lichaam in staat om een stabiele temperatuur te handhaven door via de huid warmte af te geven en door te zweten", zegt Coen Bongers, thermofysioloog bij het Radboudumc.

"Tijdens inspanning heeft je lichaam energie nodig voor spiercontracties. Bij deze energieproductie komt ontzettend veel warmte vrij, waardoor je lichaamstemperatuur stijgt. Tijdens inspanning in de hitte is het moeilijker om warmte af te geven aan de omgeving, omdat de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de huid dicht bij elkaar liggen. Daardoor is de stijging in lichaamstemperatuur vaak extra groot."

In rust is het lichaam in staat om een stabiele temperatuur te handhaven door via de huid warmte af te geven en door te zweten.

Coen Bongers, thermofysioloog

Iedereen kan hitteberoerte krijgen

Er zijn een aantal dingen die kunt doen tegen een zonnesteek of hitteberoerte. Volgens Tolido is verkoeling het allerbelangrijkste. Denk aan verplaatsen naar een koelere ruimte, kleren uitdoen, het gebruiken van ijskompressen en natte handdoeken of een koude douche. "Geef diegene daarna iets te drinken en iets zouts te eten", zegt Tolido.

"De symptomen zouden hierdoor binnen een aantal uur moeten afnemen. Als dit niet het geval is, bel dan de dokter. Bij braken, verwardheid, niet aanspreekbaar zijn en evenwichtsstoornissen moet direct 112 worden gebeld."

Volgens Bongers staat een hitteberoerte in de top drie van doodsoorzaken onder atleten. Het wordt ook wel een silent killer genoemd. "Iedereen kan een hitteberoerte krijgen", zegt hij.

"Wanneer de lichaamstemperatuur door inspanning ver boven de 40 graden komt, kunnen de organen ernstig beschadigen. Dit komt doordat de eiwitten in het lichaam vervormd raken, niet meer herkend worden en het lichaam dus niet meer volledig functioneert. Hierdoor kan men buiten bewustzijn raken of zelfs overlijden."

"Mensen van zestig jaar en ouder hebben een grotere kans op een hitteberoerte, omdat de zweetproductie lager is. Daarnaast zijn ze minder goed in staat om de huiddoorbloeding te verhogen en daardoor warmte af te geven. Ook is de dorstprikkel minder."

Wanneer de lichaamstemperatuur door inspanning ver boven de 40 graden komt, kunnen de organen ernstig beschadigen.

Coen Bongers, thermofysioloog

Drink meer dan je dorst hebt

De thermofysioloog wijst er daarom op om je goed voor te bereiden als je meedoet aan een sportevenement. "Train in de warmte, zodat je goed acclimatiseert en je lichaam gewend raakt aan langdurig inspanning leveren in de warmte", geeft hij als eerste tip.

Hij vervolgt: "Draag geen strakke kleding, maar losse, ademende kleding. Drink voor en tijdens de wedstrijd net iets meer dan je dorst hebt. Niet alleen water, maar ook sportdranken voor de elektrolyten (zouten). Pas daarnaast je loop- of fietstempo aan aan je fitheid en de warmte. Streef niet naar een nieuw persoonlijk record in de hitte. Tot slot: wees alert op de signalen van hitteproblematiek, zoals de huisarts al aangaf."

