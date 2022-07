Artsen kunnen invloed hebben op zorgkosten: 'Keuzes maken is noodzakelijk'

De meeste artsen weten weinig van hoe de zorg financieel georganiseerd is. Naast een gebrek aan tijd om zich erin te verdiepen, is er ook beperkt interesse voor. Ondertussen lopen de zorgkosten wel steeds verder op. Als artsen meer leren over hoe ze betere financiële keuzes kunnen maken, zouden ze dit tij kunnen helpen keren, denken ze.

Door: Sanne Wolters

Sinds 2006 is er door de komst van de Zorgverzekeringswet marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars concurreren met elkaar, net als zorgaanbieders, met als doel de beste zorg tegen de beste prijs te kunnen bieden. Maar om de kwaliteit te kunnen waarborgen, moet alles in detail worden bijgehouden. Zorgmedewerkers zijn daardoor naast hun reguliere werk veel tijd kwijt aan administratieve taken.

De zorg staat niet alleen onder spanning door de hoge werkdruk. Door de vergrijzing, het toenemende aantal ziektes per patiënt, maar ook door nieuwe innovaties stijgen de zorgkosten hard. Als het zo doorgaat, kan de samenleving die kosten straks niet meer dragen.

Artsen bemoeien zich over het algemeen maar weinig met het financieel overbelaste zorgsysteem, ziet Rosalie Sterenborg, arts-onderzoeker Interne Geneeskunde aan het Radboudumc en Erasmus MC. "Tijdens mijn studie heb ik maar mondjesmaat geleerd over zorgmanagement en zorgkosten. Er is ook weinig interesse voor onder studenten en als arts heb je het vaak te druk om je ermee bezig te houden."

Artsen moeten meer leren over het zorgstelsel

Maar artsen zijn wel degenen die weten welke zorg het beste past. Daarom zouden ze meer inbreng moeten hebben in hoe we ons zorgstelsel gezond kunnen houden, vindt Sterenborg. "De arts bepaalt wat het beste is voor de patiënt, maar kan ook kijken naar welke kosten er gemaakt worden en of deze wel nodig zijn. Keuzes maken is in deze tijd noodzakelijk."

Artsen zijn maar een kleine schakel in het hele zorgsysteem, maar staan wel op een plek waar veel beslissingen genomen worden.

Thalijn Wolters, arts

Daarom richtte ze onlangs De Regeldokter op, een platform dat artsen meer leert over de financiële kant van het zorgstelsel en welke rol zij daarin spelen. Via e-modules brengt Sterenborg, zelf jonge dokter, artsen noodzakelijke basiskennis bij. "Ik hoop zo meer bewustwording te creëren bij jonge artsen over wat ze zelf kunnen doen om de zorg gezond te houden."

Sterenborg pleit ervoor om dit een verplicht onderdeel te maken van medische (vervolg)opleidingen. "Ik wil in gesprek gaan met opleiders die dit kennisprobleem ook erkennen."

Kritischer kijken naar waar patiënt behandeld moet worden

Thalijn Wolters (32) werkt sinds acht jaar als arts. Momenteel is ze in opleiding tot internist-endocrinoloog in het Radboudumc in Nijmegen. De arts, die onlangs een webinar van De Regeldokter volgde, juicht het initiatief van Sterenborg toe.

"Artsen zijn maar een kleine schakel in het hele zorgsysteem. Maar wij staan wel op de plek waar veel beslissingen genomen worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat artsen primair financieel gedreven keuzes gaan maken. Wat we wel kunnen: kijken of de prijs van de zorg die we leveren redelijk is en onze plannen haalbaar zijn op de langere termijn."

Mensen denken vaak dat ze bij een specialist de beste hulp krijgen. Dat is niet altijd waar. Huisartsen zijn veel veelzijdiger.

Thalijn Wolters, arts

Zo kunnen artsen bijvoorbeeld kritischer kijken naar waar de patiënt behandeld moet worden. Wolters: "Specialistische zorg is het duurst. Mensen denken vaak dat ze bij een specialist de beste hulp krijgen. Dat is niet altijd waar. Huisartsen zijn veel veelzijdiger en doen het maar met een klein deel van het zorgbudget. Het is duidelijk dat huisartsen overbelast zijn, daarom wil ik niet nog meer op ze afschuiven. Maar sommige behandelingen hoeven niet in het ziekenhuis plaats te vinden, er zijn vaak meer mogelijkheden."

Grote gevolgen als er geen keuzes gemaakt worden

Ook patiënten spelen hierin een rol, zegt Wolters. "Ze kunnen nadenken over wat ze van een arts of een ziekenhuis kunnen verwachten en vragen. Patiënten worden steeds mondiger, zoeken zelf van alles uit. Dat is goed, maar soms worden ze hierdoor veeleisend. Mensen moeten zich er bewust worden van dat het geen 'u vraagt, wij draaien' is in de zorg."

Onlangs werd bekendgemaakt dat de zorgpremies weer gaan stijgen, waardoor er nog meer solidariteit van de burger wordt verwacht. Sterenborg: "Maar het wordt dus ook hoog tijd dat artsen zich meer bewust worden van hun rol in de spreekkamer én actief meedenken over besluitvormingen en regelgeving. We moeten niet wachten tot het systeem omvalt en de kosten straks niet meer te dragen zijn. In coronatijd zagen we namelijk van dichtbij wat de gevolgen zijn van een financieel overbelast zorgsysteem."

