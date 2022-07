Trek na seksueel misbruik snel aan de bel: 'Liefst binnen acht dagen'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: waar kan ik terecht na seksueel misbruik? Emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Toine Lagro-Janssen: "Trek zo snel mogelijk aan de bel. Daarmee voorkom je meer psychisch en lichamelijk leed."

Kun je bij de huisarts terecht als je bent aangerand of verkracht?

"Ja. Maar je kunt ook direct contact opnemen met een Centrum Seksueel Geweld. Daarvan zijn er zestien verspreid over heel Nederland. Er is er altijd eentje op maximaal een uur rijden."

Wat is dat voor een centrum?

"Bij een Centrum Seksueel Geweld werkt een multidisciplinair team samen om slachtoffers van seksueel misbruik op te vangen en te helpen: artsen, verpleegkundigen en psychosociale hulpverleners. Slachtoffers onderzoeken ze op eventueel letsel, zwangerschap of SOA's en ze staan ze psychisch bij. Je kunt ernaartoe zonder afspraak."

"Of het nu bij de huisarts is of bij een centrum, trek in ieder geval zo snel mogelijk aan de bel nadat het seksueel geweld heeft plaatsgevonden. Liefst binnen acht dagen."

Waarom binnen acht dagen?

"Voornamelijk vanwege preventie van de soa's hiv en hepatitis B. En om, als je dat wil, sporenonderzoek te laten doen. Zedenpolitie en een forensisch arts komen dan naar het centrum toe. Hoe korter geleden, hoe meer sporen er zijn te vinden. Dat is belangrijk als je eventueel aangifte wilt doen."

En als het seksueel geweld langer geleden is? Kun je dan ook ergens terecht?

"Ook dan kun je terecht zowel bij de huisarts als bij de centra voor seksueel geweld. Je kunt ook gratis en anoniem bellen (0800-0188) en chatten. Blijf er vooral níet in je eentje mee worstelen. Je bent niet schuldig aan wat is gebeurd."

"Als huisarts heb ik veel patiënten gezien die schaamte of schuld voelden over de verkrachting. Mensen die het jarenlang voor zich houden, lopen kans daardoor allerlei andere lichamelijke en mentale klachten te krijgen. Wetenschappelijke studies bevestigen dat. Er bestaat traumahulp, je hoeft niet dubbel te lijden."

Wat voor klachten kun je dan krijgen?

"Aanhoudende lichamelijke klachten waarvoor niet direct een aanwijsbare verklaring is. Blaas- en bekkenbodemproblemen, buikpijn, seksuele problemen, depressie, ernstige angstklachten, PTSS, maar ook bijvoorbeeld chronische nek- en schouderklachten. Bij doorvragen blijkt dikwijls een voorgeschiedenis van seksueel misbruik te spelen."

Vraag niet: waarom ging je mee? Victim blaming is schadelijk voor het herstel.

Toine Lagro-Janssen, hoogleraar Vrouwenstudies

"Realiseer je dat je klachten te maken kunnen hebben met seksueel geweld. Trauma's laten sporen na in het lichaam. Ik geef een voorbeeld: na seksueel geweld zijn veel slachtoffers voortdurend alert en op hun hoede, wat zorgt voor spierspanning. Dat kan aanhoudende nek- en schouderklachten veroorzaken. De huisarts denkt er misschien niet aan, dus vertel wat er met je is gebeurd. Ook als het lang geleden is."

En wat kun je doen als het een vriend of vriendin is overkomen?

"Het is belangrijk dat het slachtoffer zelf bepaalt wat er gebeurt. Luister zorgvuldig en vraag wat hij of zij nodig heeft. Wanneer het geweld net heeft plaatsgevonden zijn slachtoffers vaak apathisch en in verwarring. Neem dan liefdevol het voortouw."

"Stel geen vragen als: waarom ben je meegegaan? Victim blaming kan schadelijk zijn voor het herstel. Bied aan hem of haar te vergezellen naar een centrum voor seksueel geweld. Veel slachtoffers zeggen achteraf dat het heel fijn was dat iemand de regie nam."

Prof. dr. Toine Lagro-Janssen is emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen aan het Radboudumc. Zij is oprichter van het CSG Gelderland-Zuid en-Midden.

