Last van je tatoeage? 'Kan komen door contactallergie'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb jeuk aan mijn tatoeage. Wat kan dat zijn? Dermatoloog Norbert Ipenburg: "We zien de laatste tijd veel chronische tatoeageklachten. Ga ermee naar de dermatoloog, het kan ernstige gevolgen voorkomen."

Door: Dorien Dijkhuis

Komen klachten aan tatoeages vaak voor?

"Relatief veel mensen krijgen last van hun tatoeage. Geschat wordt dat 20 procent van de mensen wereldwijd een of meerdere tatoeages heeft. In Nederland ligt het aantal tussen 20 en 30 procent. 6 tot 8 procent van de tatoeagedragers heeft er chronisch last van."

Wat voor klachten kunnen tatoeages dan geven?

"We zien veel verschillende complicaties. Op de korte termijn, vlak na het zetten van een tatoeage, kun je infecties krijgen. Meestal is zo'n tatoeage dan niet door een tatoeageartiest gezet, maar door een amateur."

En op de lange termijn?

"We zien nu regelmatig dat mensen een contactallergie krijgen op inkt. Deze allergie wordt het meest gezien op rode inkt, maar kan onder andere ook bij blauwe, groene en gele inkt optreden. Inkt is eigenlijk niet bedoeld om in het lichaam te injecteren, maar om bijvoorbeeld auto's mee te spuiten."

Komt het alleen voor bij gekleurde inkt?

"Ook bij zwarte inkt kan een vreemdlichaamreactie optreden, soms zelfs pas vele jaren na het zetten. Die reactie werkt hetzelfde als bij een splinter: het lijf wil de indringer die er niet hoort eruit werken en doet dat met een ontstekingsreactie van de huid. Je krijgt dan bultjes en de tatoeage raakt wat verheven, als een 3D-tatoeage."

Het kan zijn dat een huidziekte aan het licht komt via de tatoeage, maar het kan ook zijn dat de tatoeage de ziekte aanwakkert of veroorzaakt.

Norbert Ipenburg, dermatoloog

"Bij mensen die meerdere tatoeages hebben met zwarte inkt zien we soms ook het zogenoemde rush-fenomeen, waarbij ineens in alle tatoeages schilferende bultjes ontstaan. En we zien ook veel huidziekten bij mensen met tatoeages."

Huidziekten? Worden die door de tatoeage veroorzaakt?

"Dat weten we nog niet precies. Het kan zijn dat zo'n ziekte aan het licht komt via de tatoeage, maar het kan ook zijn dat de tatoeage de ziekte aanwakkert of veroorzaakt. Daar moet nog meer onderzoek naar worden gedaan."

Om wat voor ziekten gaat het?

"Om huidziekten die graag in tatoeages gaan zitten: psoriasis, lupus, lichen planus, maar ook sarcoïdose. In de zwarte delen van de tatoeage krijg je dan allemaal zwarte bultjes. Dat kan zelfs vijftien jaar na het zetten nog gebeuren. Ga er direct mee naar de dokter."

Waarom dan? Is sarcoïdose ernstig?

"Ja. De ziekte kan ook de longen en de ogen aantasten. Als ik patiënten screen die sarcoïdose in hun tatoeage hebben, komen er vaak ook andere problemen aan het licht. Trek echt zo snel mogelijk aan de bel. Het kan ergere klachten voorkomen."

Hoe kan het dat jullie nu zoveel tatoeageklachten zien?

"Vermoedelijk komt het niet vaker voor dan vroeger, maar zien we deze klachten ineens veel omdat er meer aandacht voor is. Eerder waren er geen plekken waar patiënten terecht konden. Nu is er onder andere de tattoopoli in Amsterdam UMC."

Wat als ik spijt heb van mijn tatoeage ? Kun je dan ook op de tattoopoli terecht?

"Nee. De poli is niet bedoeld voor mensen die hun tatoeage willen laten verwijderen. Dat moet je laten doen bij een huidtherapeut. Alleen mensen met huidproblemen kunnen zich via de huisarts of een dermatoloog laten doorverwijzen."

Norbert Ipenburg is dermatoloog bij Amsterdam UMC en de tattoopoli van Amsterdam UMC.

