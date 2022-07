Zorgt vrouwvriendelijke porno voor een positiever zelfbeeld?

Meer dan de helft van de vrouwen kijkt vrouwvriendelijke porno omdat er realistische lichamen in te zien zijn. Dat blijkt uit onderzoek van pornaplatform DUSK TV. Kan vrouwvriendelijke porno bijdragen aan een positiever zelfbeeld?

Door: Amy van de Wiel

Porna, ofwel vrouwvriendelijke porno, zou op veel vlakken realistischer zijn dan mainstream porno: het acteerwerk is oprechter en de beelden zijn meer gericht op vrouwelijk genot. Ook zouden er meer verschillende lichaamstypen in voorkomen. In de afgelopen twaalf maanden is er volgens Google een stijging van 90 procent te zien naar de zoekterm 'vrouwvriendelijke porno'.



Volgens seksuoloog Inger Tempels-van Zetten is de opkomst van porna een voorbeeld van een maatschappelijke trend. "Jonge vrouwen voelen de vrijheid om te zeggen wat ze willen en wat ze lekker vinden. Vrouwen van oudere generaties zijn niet opgevoed met dat stukje vrijheid. Seks ging vooral op een routinematige manier: een manier waarop de meeste vrouwen niet genieten."



56 procent van de vrouwen uit het onderzoek van DUSK TV gaf aan porna te kijken omdat er meer realistische lichamen in voorkomen. Kan dit bijdragen een positiever zelfbeeld van de vrouw?

Ontroerende reacties

Als we communicatieadviseur Pauline Thierry van pornaplatform CHEEX mogen geloven, is dat zeker het geval. Ze krijgt ontroerende reacties van vrouwen die zichzelf zeggen te kunnen identificeren met de vrouwvriendelijke porno. "Er was een geëmotioneerde vrouw die huilend liet weten dat ze zich gezien voelde. Ze zag eindelijk een dikkere vrouw zoals zijzelf in een film."

Pornoplatformen zijn de enige kanalen waarop je een naakt lichaam ziet. Toch zie je er vooral witte, dunne en jonge vrouwen.

Pauline Thierry, communicatieadviseur pornaplatform

Volgens Thierry was het vanaf het begin van CHEEX duidelijk dat de films zoveel mogelijk lichaamssoorten moesten laten zien. "We realiseerden ons dat pornoplatformen de enige kanalen zijn waarop je een naakt lichaam ziet. Toch zie je er vooral witte, dunne en jonge vrouwen. In onze eerste film speelde een dikke vrouw."

Onzekerheid zit veel dieper

Seksuoloog Tempels-van Zetten gelooft niet dat porna bijdraagt aan het krijgen van een positiever zelfbeeld. "Het is niet zo dat porna de oplossing is voor onzekerheid over je lichaam. Een onzekerheid zit veel dieper: het is een heel proces om dat te overwinnen. Je moet aan je eigen lichaamsbeleving werken, dat kan een beeld niet voor je doen."



Volgens de seksuoloog zie je ook in porna niet alle lichaamssoorten voorbijkomen. "De stellen die seks met elkaar hebben zijn maar zelden ouder dan 35 jaar. Pornabedrijven zoeken alsnog een esthetisch beeld. Het zou mooi zijn als er meer variatie is in leeftijd." Thierry geeft toe dat er vooral jonge mensen in de erotische films van CHEEX spelen. "We hebben wel wat oudere acteurs, maar moeten daar nog verder in groeien."

Okselhaar op Instagram

Linda de Munck is een bekend influencer. Ze inspireert haar volgers op het gebied van seksualiteit en onzekerheid. De Munck staat bekend om het laten staan van vrouwelijk lichaamshaar. "Ik wil een diverser beeld creëren van het vrouwelijk lichaam. Dat doe ik bijvoorbeeld door foto's van mezelf op Instagram te delen met okselhaar."

Als tienermeisje dacht ik dat een pornolichaam het lichaam was om na te streven. Nu weet ik wel beter.

Linda de Munck, influencer

De Munck brengt porna soms onder de aandacht van haar volgers, maar voelt niet de behoefte om er de nadruk op te leggen. "Ik vind het belangrijk om aan te kaarten dat het bestaat, maar zeg er wel altijd bij dat ik zelf meer van mainstream porno hou. Ik ben meer van de quick, dirty way. Porna vind ik vaak langdradig."

Pornolichaam als het perfecte lichaam?

Ze ziet verschillen in de lichaamstypen in porno en porna, maar heeft niet het idee dat dit haar nog steeds beïnvloedt. "Als tienermeisje dacht ik dat een pornolichaam het lichaam was om na te streven. Nu weet ik wel beter. Ik denk ook niet dat ik heel erg beïnvloedt word, want ik heb een dun, jong lichaam. Ik zie dus vooral meiden die op mij lijken."



In porna wordt de nadruk dus meer op realistische lichamen gelegd. Vrouwen kunnen zich meer identificeren met realistische lichamen en weten anno 2022 beter wat ze willen in bed. Toch worden ook in porna nog niet alle lichaamsvormen vertegenwoordigd en is het geen oplossing voor het wegnemen van je onzekerheid. "Daar heb je vaak therapie voor nodig" aldus de seksuoloog.

