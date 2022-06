Waarom je beter niet onder de douche kunt plassen

Tijdens het wassen ook even plassen? Zo'n 80 procent van de mensen gebruikt de douche weleens als toilet, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Milieuvriendelijk omdat je zo'n 7 liter water bespaart, maar volgens urologen en bekkenfysiotherapeuten kun je dit beter niet te vaak doen.

Door: Naomi Defoer

"Als je elke dag onder de douche plast, dan gaat je brein het stromende water associëren met plassen", zegt Marloes Reijman, bekkenfysiotherapeut en bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB). "Zodra je de kraan aandraait, moet je dus plassen. Het kan zomaar gebeuren dat je een keer naast een fontein staat en dan ook ineens moet plassen, omdat je brein dit heeft aangeleerd."

Door de associatie ontstaat ook onterechte aandrang. "Dat kan ervoor zorgen dat je bekkenbodemspier steeds opnieuw aanspant terwijl dit vals alarm is", vertelt Reijman. "Door het vaak onnodig aanspannen, wordt de spier moe en kan de spier uiteindelijk niet meer goed reageren op de momenten dat het wél echt moet. Momenten zoals: echte aandrang, hoesten, lachen en niezen, waardoor je uiteindelijk incontinentieklachten zou kunnen ontwikkelen."

Daarnaast kan het voor vrouwen ook schadelijk zijn om onder de douche te plassen vanwege de houding die je aanneemt om te plassen. "Een vrouw plast zittend vanwege de anatomie", licht de bekkenfysiotherapeut toe. "Die houding zorgt ervoor dat de bekkenbodem beter ontspant, de blaashals helemaal open staat en dat een vrouw dus goed leeg kan plassen."

Meer bacteriën op de huid dan in urine

"Als je niet goed leeg plast, dan kun je door achterblijvende urine (en bijbehorende bacteriën) een blaasontsteking krijgen. Stel, je staat onder de douche en je moet echt heel nodig plassen, dan kun je als vrouw dus beter op je hurken gaan zitten. Overigens zou het voor mannen vaak ook beter zijn om zittend te plassen, om beter te ontspannen."

Als je niet goed leeg plast, kun je door achterblijvende urine een blaasontsteking krijgen.

Marloes Reijman, bekkenfysiotherapeut

Vies of onhygiënisch is het volgens uroloog Cobi Reisman niet om je urine te laten lopen onder de douche. "Urine zijn afvalstoffen die de nieren filteren uit je bloed", legt hij uit. "Het bestaat uit water, elektrolyten en afbraakproducten uit het bloed. Vroeger werd gedacht dat urine steriel is, maar dat is niet zo. Er zitten wel bacteriën in urine, maar dit zijn er niet veel. Er zitten veel meer bacteriën op onze huid dan in onze urine."

Anders dan gedacht ruikt de urine van mannen niet sterker dan de urine van vrouwen. "Hier zit geen verschil in", onderschrijft de uroloog. "De geur wordt beïnvloed door de bestanddelen van de urine en de concentratie van de urine. Weinig water drinken, leidt tot geconcentreerde urine, die dus donkerder en sterker van geur is. Ook voedingsstoffen en een infectie kunnen de geur beïnvloeden."

In de zee plassen

In tegenstelling tot het plassen onder de douche is het plassen in het zwembad dan weer niet hygiënisch omdat urine en chloor samen irritaties kunnen veroorzaken aan de luchtwegen en ogen. "Bovendien is het ook niet prettig voor mede-zwemmers", zegt Reisman. "In de zee plassen kan minder kwaad; door de enorme verdunning hebben anderen daar minder last van. Toch kun je beter het water uitgaan en een wc opzoeken."

Als je regelmatig 'plast voor de zekerheid' wordt de inhoud van je blaas kleiner en moet je dus ook sneller plassen omdat je blaas sneller vol is.

Cobi Reisman, uroloog

Reijman is het hiermee eens. "Een keertje kan geen kwaad", zegt de bekkenfysiotherapeut. "Maar ook hierbij geldt als je dit regelmatig doet, bijvoorbeeld tijdens een vakantie van twee weken, dat je brein eraan went en dat je dus weer een associatie kunt creëren."

Trucjes om te plassen

Wanneer het niet lukt om te ontspannen op de wc kun je volgens de uroloog en de bekkenfysiotherapeut een aantal dingen doen. "Fluiten, zingen of gewoon de krant lezen", geeft de uroloog als voorbeelden. Hard blazen of een ballon opblazen kun je beter niet doen. "Tijdens het harde blazen neemt de druk in de buik juist toe, waardoor je minder goed ontspant en de bekkenbodem juist aanspant. Ongeacht of je zit, lukt het dan dus minder goed om te plassen."

Reijman plaatst daar een kleine kanttekening bij. "Je kan wel zachtjes blazen op de hand van je rug om een lichte persdruk naar beneden op te bouwen. Hiermee geef je je lichaam het impuls dat je plas moet dalen. Maar voor al deze trucjes geldt dat je ze niet te vaak moet gebruiken, omdat het dan uiteindelijk niet meer lukt om 'normaal' te plassen."

Drie uur in de auto

'Plassen voor de zekerheid' wordt door beiden afgeraden. De uroloog: "Als je dit regelmatig doet, wordt de inhoud van je blaas kleiner en moet je dus ook sneller plassen omdat je blaas sneller vol is." Bovendien heeft dit ook te maken met conditionering, zoals de bekkenfysiotherapeut eerder al uitlegde. Reijman plaatst ook hier een kanttekening: "Je kunt beter je plas ophouden als je kort de deur uitgaat. Maar stel, je bent een half uur geleden geweest en je gaat nog een keer omdat je daarna drie uur lang in de auto zit, dan is het een ander verhaal, dan kan het wel."

Mocht je klachten hebben met plassen, zoals vaak plassen, je plas niet op kunnen houden, niet goed leeg plassen, incontinentieklachten of dat het plassen niet op gang komt, neem dan altijd contact op met je huisarts. De huisarts kan je doorverwijzen naar de uroloog en of een bekkenfysiotherapeut.

