Zo weet je of je toe bent aan een leesbril

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik kan de houdbaarheidsdatum op de verpakking niet meer lezen, moet ik een leesbril? Oogarts Suzanne Yzer: "Je weet dat je een leesbril nodig hebt wanneer je het gevoel hebt dat je armen te kort worden."

"Als de dingen dichtbij onscherp worden, hoef je je niet direct zorgen te maken dat je zicht achteruit gaat. Zeker niet als je in de verte nog prima kunt kijken."

Hoe kan het dat je dichtbij niet goed meer kunt zien en in de verte wel?

"Naarmate we ouder worden, kan de lens die zich achter de pupilopening en iris bevindt, minder flexibel worden. De lens verandert continu van bolling om op alle afstanden te kunnen kijken. Met het ouder worden kan de lens minder goed bol trekken, wat nodig is om in te zoomen en om dingen die zich dichtbij bevinden scherp te kunnen zien."