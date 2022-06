Advies van drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt vervalt

Mensen die direct contact hebben gehad met iemand die positief op het apenpokkenvirus is getest of bij diegene in de buurt zijn geweest, hoeven niet meer drie weken in quarantaine. Wel krijgen zij het "strikte advies" om af te zien van seksueel contact en te zorgen voor een goede hygiëne. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag in een Kamerbrief. Het advies om drie weken in isolatie te gaan bij een besmetting, blijft wel gelden.

Het apenpokkenvirus dook in mei op in Europa en in Nederland. Omdat er op dat moment veel onduidelijkheid was over het virus, kwamen gezondheidsdiensten met het quarantaine-advies voor mensen die contact hadden gehad met een besmet iemand.

Inmiddels is bij 211 mensen in Nederland het apenpokkenvirus vastgesteld, meldt het RIVM vrijdag. De stijging van het aantal nieuwe gevallen neemt per week toe, maar hoe hard is lastig te zeggen. Dat komt door de lange incubatietijd, aldus het instituut. Afgelopen woensdag meldde het RIVM 167 gevallen. Vorige week donderdag stond de teller nog op 95 meldingen.

De meeste mensen bij wie het virus is vastgesteld, zijn mannen die seks hebben met mannen. Gezondheidsdiensten benadrukken wel dat iedereen apenpokken kan krijgen na nauw contact met iemand die is besmet. Volgens Kuipers is niet uit te sluiten dat het virus zich ook gaat verspreiden buiten de groep van mannen die seks hebben met mannen.

Wereldwijd zijn er circa 3.300 besmettingen bevestigd, meldt Kuipers. In die cijfers is volgens hem nog geen afvlakking te zien. Waar het virus eerst vooral werd meegenomen door mensen uit het buitenland, is nu vooral sprake van overdracht zonder reishistorie. Bovendien staan er volgens hem evenementen op de agenda, "gericht op de risicogroep waar overdracht via (anonieme) seksuele contacten kan plaatsvinden".

Volgende week advies over preventieve vaccinatie

Tegen het virus is een vaccin beschikbaar. Nederland heeft er daarvan voorlopig voldoende op de plank liggen. Kuipers schrijft dat hij volgende week met een advies komt over onder meer preventieve vaccinatie, bestrijdingsmaatregelen en onderzoek.

Verder meldt hij dat de apenpokken aangemerkt blijven als A-ziekte. Dat betekent dat besmettingen of vermoedens daarvan direct aan gezondheidsinstanties moeten worden gemeld. Hiervoor zal hij een wetsvoorstel indienen bij de Kamer. Volgens hem is de A-status nodig om "goed zicht te blijven houden op het virus".

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verzwakte weerstand, kinderen en zwangeren.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht niet dat de wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus zal uitgroeien tot een pandemie.

