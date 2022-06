Zo help je iemand met hersenletsel: 'Zet de muziek zachter'

Geen boodschappen kunnen doen in een drukke supermarkt. Geen gesprek kunnen voeren met muziek op de achtergrond. Op de Dag van Overprikkeling vraagt de Hersenstichting hier aandacht voor. Actrice Margôt Ros van Toren C weet maar al te goed wat overprikkeling is. "Het geluid van bestek op borden maakte me al misselijk."

Door: Sanne Wolters

Actrice Margôt Ros, bekend van onder meer het tv-programma Toren C, rende in 2018 in het donker tegen een zwaar decorstuk aan. Ze liep hersenletsel op; een hersenschudding die maar niet overging. "Ik kreeg steeds meer last van licht en geluid. Ook was ik extreem moe en had ik enorme hoofdpijnen. Informatie kon ik niet meer goed verwerken."

Hersenschudding

Hersenletsel kan aangeboren zijn. Als dat niet het geval is, is er sprake van niet-aangeboren hersenletsel: NAH. Hersenschade kan zijn ontstaan door een hersenschudding of hersenkneuzing na een klap tegen het hoofd. Andere oorzaken kunnen een beroerte of hersenvliesontsteking zijn.

In 2019 hadden 777.000 Nederlanders een of andere vorm van hersenletsel, blijkt uit gegevens van huisartsen. Patiënten zijn snel overprikkeld, weet Andreas Tober van de Hersenstichting. Hoe dat precies ontstaat, is onduidelijk. "We weten wel dat het verwerken van informatie niet goed gaat. Gezonde mensen kunnen zich focussen op iemands stem en de tramgeluiden op de achtergrond eruit filteren, iemand met hersenletsel kan dit minder goed."

Geluid van bestek

Leven met twee pubers in huis is dan erg pittig, zegt Ros, die ook ambassadeur van de Hersenstichting is. "Ik had veel rust nodig en moest mijn kinderen de hele tijd zeggen om stil te zijn. Dat kun je eigenlijk niet van je kinderen vragen." Samen met de kinderen eten lukte meestal ook niet. "Het geluid van bestek op borden maakte me al misselijk."

Ik ging naar buiten als het donker was en alleen met een koptelefoon en capuchon

Margôt Ros, actrice

Omdat alles energie kostte, leefde Ros jarenlang afgezonderd. "Met mensen praten slurpte al energie. Ik ging naar buiten als het donker was en alleen met een koptelefoon en capuchon op."

Van buiten zie je niets

"Sommige mensen raken in een sociaal isolement", zegt Tober van de Hersenstichting. "Ze gaan niet meer naar feestjes of verjaardagen, omdat ze de prikkels niet meer aankunnen. De omgeving begrijpt die keuzes vaak niet, want of iemand snel overprikkeld raakt, zie je niet."

Het was alsof ik de hele dag in een achtbaan zat, tijdens de rit slecht nieuws te verwerken kreeg en vervolgens werd gevraagd om moeilijke sommen op te lossen.

Margôt Ros, actrice



"Ik zag er aan de buitenkant heel normaal uit", zegt Ros. "Maar ik voelde me alsof ik de hele dag in een achtbaan zat, tijdens de rit slecht nieuws te verwerken kreeg en vervolgens werd gevraagd om hele moeilijke sommen op te lossen." Met haar partner Jeroen Kleijne schreef Ros het boek Hersenschorsing. "Het was voor mezelf ook fijn om op een lichte manier, met humor, over mijn revalidatie te vertellen."

Zet de muziek zachter

Inmiddels heeft Ros geleerd hoe ze overprikkeling voorkomt. Maar anderen kunnen ook iets doen. Daarom vraagt de Hersenstichting op de Dag van de Overprikkeling hier aandacht voor. Ros: "Zet de muziek zachter, dim het licht en rammel niet met kopjes. Dan kan iemand wel bij je langskomen."

