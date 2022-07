Een tampon langer dan zes uur dragen? Je loopt het risico op de ‘tamponziekte’

Het is niet aan te raden om te lang een tampon te dragen, zegt gynaecoloog Jeroen Dijkstra. Doe je dat wel, dan kan de tampon een broeiplaats voor bacteriën worden. In uitzonderlijke gevallen kun je daar zelfs aan overlijden. Na hoeveel uur moet je je tampon vervangen?

Door: Amy van de Wiel

Wie te lang een tampon draagt, kan het Toxic Shock Syndrome (TSS) krijgen: in de volksmond ook wel de tamponziekte genoemd. Als een tampon te lang in je lichaam zit, wordt het een broedplaats voor bacteriën. Deze bacteriën kunnen in je bloedbaan terechtkomen waar ze stofjes aanmaken waar je erg ziek van kunt worden. Je bloeddruk wordt dan steeds lager en in zeldzame gevallen kun je daar zelfs aan overlijden.



"Ik wil niemand bang maken, maar je kunt dus wel echt ziek worden als je een tampon te lang inhoudt", vertelt gynaecoloog Jeroen Dijkstra van het Isala Vrouw-kindcentrum in Zwolle. "Hoe langer je een tampon draagt, hoe meer bloed het opneemt en hoe meer bacteriën erin kunnen groeien. Vanaf zes uur dragen neemt het risico op TSS toe."

Als je langer dan acht uur gaat slapen, zet dan een wekker of kies voor maandverband.

Jeroen Dijkstra, gynaecoloog

Het algemene advies is volgens gynaecoloog Dijkstra om een nieuwe tampon in te doen vier tot acht uur na inbreng van de vorige, afhankelijk van hoe heftig je menstrueert. Na zes uur loop je een verhoogt risico om de ziekte te krijgen. Tamponmerk O.B. schrijft op haar website dat je je tampon in de eerste dagen van je menstruatie na drie tot zes uur moet vervangen. In de latere dagen, wanneer de menstruatie minder wordt, na zes tot acht uur.

Wekker zetten voor het slapen

Op de verpakking van O.B. staat dat je probleemloos met een tampon in kunt gaan slapen als je deze verschoont voordat je naar bed gaat en een nieuwe inbrengt op het moment dat je wakker wordt. Volgens gynaecoloog Dijkstra ligt het er wel aan hoe lang je slaapt: "Als je langer dan acht uur gaat slapen, zet dan een wekker of kies voor maandverband."

Ik realiseerde me dat ik misschien wel dood kon gaan

Sjoukje Bakker, voormalig TSS-patiënt

De tamponziekte is zeldzaam: wereldwijd komt het voor bij drie op de 100.000 menstruerende vrouwen. Veel voorkomende ziekteverschijnselen zijn hoge koorts, hoofdpijn, keelpijn, spierpijn of extreme moeheid. Uiteindelijk kunnen je organen uitvallen. Hoewel je TSS meestal krijgt door het te lang dragen van een tampon, is dat niet altijd het geval. De bacterie kan namelijk op meerdere manieren je lichaam binnendringen.



Sjoukje Bakker liep in de zomer van 2021 de ziekte op door zwemmen in de Middellandse Zee. "Ik bleek meer dan 40 graden koorts te hebben, maar dat had ik niet door omdat mijn huid heel koel voelde. Toen ik 's nachts op de spoedeisende hulp lag, realiseerde ik me dat ik misschien wel doodging."

Plastic en synthetische stoffen in tampons

TSS kende in de jaren tachtig een piek toen er een nieuwe tamponsoort op de markt kwam. De tampons waren gemaakt van synthetische materialen die je tot 24 uur zou kunnen dragen, maar veel vrouwen kregen de ziekte. Nu hoeven vrouwen daar niet meer bang voor te zijn, volgens Dijkstra. "De huidige tampons die verkocht worden, zijn allemaal even veilig; of ze nou van Trekpleister zijn of van O.B."

Het plastic is een broeierige omgeving voor bacteriën.

Mariah Mansvelt Beck, eigenaar van Yoni

Mariah Mansvelt Beck, eigenaar van Yoni (een van de eerste biologische tampon- en maandverbandmerk van Europa, red.) ziet dat anders: "Als je een gewone tampon uit elkaar trekt, zie je dat er een plastic vliesje omheen zit. Het inbrengen van de tampon is daardoor makkelijk en het zorgt ervoor dat de tampon bij elkaar blijft. Maar het plastic is ook een broeierige omgeving voor bacteriën."

Tamponfabrikant is zich bewust van de risico's

Johnson & Johnson, één van de grootste tamponfabrikanten ter wereld, laat in een schriftelijke reactie weten dat het bedrijf het belangrijk vindt om de consument te informeren over het Toxic Shock Syndrome. "Wij willen benadrukken dat wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid jegens de consument. Aangezien TSS levensbedreigend kan zijn en de aandoening zich niet beperkt tot de menstruatie, is een vroege diagnose van groot belang voor een succesvolle behandeling."



Wat de fabrikant doet om vrouwen en meisjes te informeren over de risico's, is niet op te maken uit de e-mail. Wel wordt er op de bijsluiter van O.B. Tampons gewaarschuwd voor de ziekte.

