Pulk niet met je handen aan schimmelvoeten: 'Het is besmettelijk'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik durf geen open schoenen te dragen vanwege schimmelnagels. Is er iets aan die nagels te doen? Dermatoloog Patrick Kemperman waarschuwt dat je in elk geval niet aan je nagels moet pulken. "Dan kun je het ook aan je handen krijgen."

Ik heb een gele brokkelige nagel. Is dat een schimmelnagel?

"Waarschijnlijk wel. Het komt relatief vaak voor. 5 procent van de mensen heeft een of meerdere schimmelnagels: een verdikte verkleurde en brokkelige nagel die geel, bruin of groenig kan kleuren. Het wordt in de volksmond ook wel kalknagel genoemd."

Hoe loop je het op?

"Een schimmel geeft sporen af en die zijn besmettelijk. Het is dezelfde schimmel als bij zwemmerseczeem. Je kunt het bijvoorbeeld oplopen als je op blote voeten in het zwembad loopt. De schimmel kan op je huid gaan zitten en daar een infectie veroorzaken."

"Dat schimmels vaak op teennagels voorkomen, komt doordat die zich een groot deel van de dag in een donkere ietwat vochtige omgeving bevinden: de lievelingsomgeving van schimmels. Als we altijd op slippers zouden lopen, hadden we er veel minder last van. Maar het kan ook aan de handen voorkomen. Om dat te voorkomen, moet je niet aan je schimmelnagels gaan pulken. Het is besmettelijk."

Kun je zelf iets doen om ervanaf te komen? Het is zo lelijk!

Helaas kan dat niet. Wel kun je, als je het zó ontsierend vindt dat je 's zomers geen open schoenen durft te dragen, bijvoorbeeld nagellak gebruiken. Let op dat je je nagels vijlt op een hygiënische plek waar je geen anderen besmet. En was daarna goed je handen."

Ook een medische pedicure kan uitkomst bieden. Op Independer lees je meer over de vergoeding van deze behandeling.

Werken antischimmelcrèmes dan niet?

"Er is een enorme markt voor schimmelnagels omdat zoveel mensen er last van hebben. Maar het is maar de vraag of de crèmes echt werken. Aangezien de schimmel heel diep in de nagel zit, is het uitwendig erg lastig te behandelen. Een crème dringt simpelweg niet door tot in de harde nagel."

Vergeet tijdens de behandeling niet om je schoenen met antischimmelstrooipoeder te behandelen. Dat is verkrijgbaar bij de apotheek.

Patrick Kemperman, dermatoloog

Zijn er medicijnen?

"Er zijn medicijnen in tabletvorm. Deze werken het beste tegen schimmelnagels. Je moet ze elke dag nemen, gedurende drie maanden. Het doodt de schimmel van binnenuit de nagel en werkt nog maanden door. Uiteindelijk duurt het vaak zes tot negen maanden voordat de teennagel helemaal schimmelvrij is."

"Vergeet tijdens de behandeling niet om je schoenen met antischimmelstrooipoeder te behandelen. Dat is verkrijgbaar bij de apotheek. En was je sokken op zestig graden om herbesmetting te voorkomen."

"Wil je een behandeling met medicijnen? Maak dan een afspraak bij de dokter om vast te stellen of het werkelijk om een schimmelnagel gaat en om te beoordelen of de medicijnen voor jou geschikt zijn. Medicijnen tegen schimmelnagels kunnen bijwerkingen hebben of niet goed samengaan met andere medicijnen."

Hoe voorkom je schimmelnagels?

"Door op slippers te lopen in de sauna, de toilethokken van de camping en in het zwembad. Droog je voeten altijd goed af, ook tussen de tenen. Draag elke dag schone katoenen sokken zodat je voeten niet vochtig worden of blijven. Draag niet dagenlang dezelfde schoenen achter elkaar. Draag bij mooi weer sandalen in plaats van dichte schoenen. Dan krijgen je voeten meer 'lucht'."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.

