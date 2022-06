Canada wil waarschuwing op iedere losse sigaret: 'Gif in elke trek'

Canada staat op het punt om als eerste land ter wereld ook waarschuwingen op sigaretten zelf te plaatsen, in plaats van enkel op het pakje. Volgens de Canadese minister van Volksgezondheid hebben de huidige waarschuwingen op de pakjes hun kracht deels verloren omdat mensen er inmiddels aan gewend zijn.

Door: Bonne Kerstens

Canada wil met de nieuwe maatregel vooral jongeren bereiken, die veelal sporadisch roken en daardoor niet vaak een pakje in het bezit hebben, of er samen een delen. Door de boodschap op de sigaret te zetten, komen ze er bij elke trek mee in aanraking.

Wat er precies op de sigaretten komt te staan, staat nog niet volledig vast. Voor nu wordt uitgegaan van de boodschap 'Poison in every puff' oftewel 'Gif in elke trek'.

Ook worden de waarschuwingen op de huidige pakjes sigaretten verder uitgebreid. Zo wordt er binnenkort ook gewaarschuwd voor diabetes, maagkanker, dikkedarmkanker en zogeheten 'etalagebenen'. De waarschuwingen worden gecombineerd met afbeelden van de aandoeningen, waarop gruwelijke details van de ziektes niet worden geschuwd.

Canada is een voorloper wanneer het gaat om anti-rookcampagnes. Het land was een van de eerste die besloot naast tekstwaarschuwingen ook beelden op de pakjes te plaatsen.

De regering is voornemend om de waarschuwingen op de losse sigaretten vanaf de tweede helft van 2023 te verplichten. In canada rookt op dit moment nog zo'n tien procent van de Canadezen. De regering streeft ernaar om dit aantal in 2035 minstens te halveren.

De Canadian Cancer Society hoopt dat andere landen wereldwijd het voorbeeld volgen. In Nederland hebben sigaretten een neutrale verpakking. Alleen de merknaam en merkvariant mogen op het pakje staan en alleen nog in neutrale letters. De rest van de verpakking is grotendeels groenbruin en bestaat verder uit waarschuwingen en andere wettelijke voorschriften, een barcode en informatie over de producent.

