Dit doen sportdrankjes met je mondgezondheid

Waarom hebben sporters een slechter gebit? In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Dit is wat sportgels en sportdrankjes betekenen voor je mondgezondheid. De oplossing is waarschijnlijk eenvoudiger dan je denkt.

Door: Tijn Elferink

Sporten is gezond, maar niet voor de mond. De mondgezondheid van sporters is slechter dan die van leeftijdsgenoten, ontdekten Engelse wetenschappers. Uit cijfers van 'TeamNL' blijkt dat 43 procent van de sporters die namens Nederland meegingen naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro daar tandheelkundige hulp nodig had.

Uit een eerder onderzoek tijdens de Spelen in Londen bleek de tandheelkundige faciliteit het populairst, na hulp voor spieren, pezen en gewrichten. "Als we kijken naar de kwaliteit van tanden en kiezen, dan zien we dat bij atleten 15 procent is aangetast. Bij een vergelijkbare groep volwassenen is dat 10 procent" zegt sporttandarts Michiel Lieshout. "Ook hebben sporters meer gaatjes en is er sprake van meer slijtage."

De mondgezondheid van sporters verdient daarom meer aandacht, zegt Sander Loos, hoofdredacteur van TandartsPraktijk. De tandarts maakte een themanummer over sport. En niet alleen omdat een op de drie Britse atleten aangeeft dat mondklachten ten koste gingen van hun sportprestaties. "De mond is het smerigste gebied van het hele lichaam. Er gaat nogal wat rommel naar binnen."

Een forse ontsteking heeft invloed op je lichaam

Een slechte mondgezondheid is ook een extra risico voor de rest van je gezondheid, weet Loos. Zo kan een slechte mondgezondheid leiden tot hart- en vaatziekten. "Het oppervlak van een tandvleesontsteking is net zo groot als het huidoppervlak van een bovenarm. Zo'n forse ontsteking heeft meteen invloed op de rest van je lichaam."

Sporters hebben vaak geen idee hoeveel suiker er in proteïneshakes zit.

Michiel Lieshout, sporttandarts

Oud-zwemmer Michael Phelps vertelde eens dat hij dagelijks 12.000 kilocalorieën at. Volgens het Voedingscentrum heeft een gemiddelde man er dagelijks 2.500 nodig. Veel sporters gebruiken daarom sportvoeding: repen, gels en dranken. Het is niet voor het eerst dat sportvoeding in de aandacht staat.

"Sportvoeding bevat naast water en zouten vooral koolhydraten", zegt Lieshout. Een flesje sportdrank van 500 milliliter bevat ruim 70 gram suiker; achttien klontjes suiker. Maar dat er suiker in zit, weten we. "Het is vooral de frequentie, omdat vooral duursporters ook tijdens het sporten drinken. Ook hebben veel sporters vaak geen idee hoeveel suiker er in proteïneshakes zit."

Sportdrankjes in trek bij amateursporters

Niet alleen de voeding zelf is slecht, het is volgens Loos ook de keuze van de sporter. "Sporters nemen heel vaak de hele dag door kleine beetjes van gelletjes en drankjes. Daardoor blijft de zuurgraad in de mond laag. Bovendien bevat sportvoeding vanwege de houdbaarheid vaak citroenzuur. Door die lage zuurgraad lost het tandglazuur op en dat kan tot gaatjes leiden. Dat is héél slecht."

Vraag gerust: tandarts, is er meer aan de hand?

Sander Loos, hoofdredacteur TandartsPraktijk

De sportdrankenindustrie is een grote sponsor in de topsport, weten beide tandartsen. Het gevolg is dat drankjes ook onder amateursporters gretig aftrek vinden. Maar ook niet-sporters gebruiken ze. Uit onderzoek op scholen in Wales blijkt dat 89 procent van de twaalf- tot veertienjarigen minimaal één keer per week sportdrank drinkt. "Waarvan 90 procent dat doet vanwege de lekkere smaak", zegt Lieshout. "Zonder het te gebruiken voor een sportactiviteit."

Speeksel is belangrijk

Enorm belangrijk voor het voorkomen van gaatjes is speeksel. Volgens het Nederlands Speekselcentrum produceren we er dagelijks zo'n 1,5 liter van. Tijdens het sporten neemt de speekselproductie af, omdat vocht op andere plekken nodig is. Dat maakt tanden tijdens het sporten extra gevoelig.

Hoewel de mondzorg in Nederland uitstekend is, lopen andere landen voor als het gaat om een speciale sporttandarts. In Nederland maakt de tandarts voor de sporter een beschermend bitje. "Daar blijft het vaak bij", weet Loos. "Mijn generatie tandartsen is opgeleid met gaten boren en vullen."

De tandarts moet vragen welke sport iemand beoefent, zegt Loos. "En welke sportvoeding iemand gebruikt." Ook de patiënt doet er verstandig aan de tandarts als meer dan smoelensmid te zien. "Vraag gerust: tandarts, wat ziet u als u in mijn mond kijkt? Is er meer aan de hand?'"

Het oordeel

Sportvoeding is heel slecht voor de mondgezondheid. Daarom hebben topsporters vaker last van hun gebit. Voor de meeste amateursporters is sportvoeding niet eens nodig; meestal alleen als je langer dan een uur intensief sport. Als je toch gels en dranken gebruikt: spoel het weg met water.

