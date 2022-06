Veel mensen ademen vaker dan nodig: 'Efficiënte ademhaling geeft energie'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: heeft de manier waarop je ademt effect op je gezondheid? Huisarts Monique Tjon-A-Tsien: "Een goede ademhaling brengt ons fysiek en mentaal in balans."

Door: Dorien Dijkhuis

Ademhalen is toch simpel? Wat kun je daar goed of verkeerd aan doen?

"We doen het inderdaad duizenden keren per dag, meestal zonder erbij na te denken. Maar de ene ademhaling is de andere niet. Doordat veel mensen stress hebben of gejaagd zijn, ademen ze hoog in de borst."

"De meeste mensen ademen bovendien veel vaker dan noodzakelijk: meer dan twaalf keer per minuut. Ook als ze op de bank zitten of achter de computer. Dat is de ademhalingsfrequentie wanneer je aan het wandelen of zelfs hardlopen bent. Zes à zeven keer per minuut is meer dan genoeg als je zit."

Waarom is goed ademhalen gezond voor het lichaam?

"De ademhaling heeft effect op het immuunsysteem. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit bij onder anderen Wim Hof (bekend van zijn methode om lage temperaturen te weerstaan, red.) bleek dat het afweersysteem positief te beïnvloeden valt met ademhalingsoefeningen."

Wat gebeurt er dan als we 'goed' ademhalen?

"Dan komt het sympathische zenuwstelsel, het deel van het zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor activiteit, tot rust. Dit systeem is in de westerse wereld overactief, omdat we veel stress hebben en nauwelijks tijd nemen om te ontspannen of goed te slapen."

"Door goed te ademen wordt het gedeelte van het immuunsysteem geactiveerd dat verantwoordelijk is voor rust en vertering: het parasympatische zenuwstelsel. Van een goede ademhaling dalen de bloeddruk en de hartslag."

Een efficiënte en effectieve ademhaling geeft behalve kalmte ook veel energie. Je voelt je er fitter door.

Monique Tjon-A-Tsien, huisarts

Dat kan toch niet, de bloeddruk laten dalen met de ademhaling?

"Iedereen begrijpt dat van hardlopen de ademhaling, de bloeddruk en de hartslag omhooggaan. Die dingen corresponderen met elkaar. Sterker: wie snel en hoog ademt, jaagt de bloeddruk en de hartslag ook omhoog. Dat heeft onder andere te maken met stresshormoonlevels die hoog blijven door een verkeerde ademhaling. Maar het goede nieuws is dus dat je jezelf door rustig en diep adem te halen tot rust kunt brengen."

"Je wordt er trouwens niet alleen rustig van. Een efficiënte en effectieve ademhaling geeft behalve kalmte ook veel energie. Je voelt je er fitter door."

Wat is een goede ademhaling?

"Een goede ademhaling is moeiteloos, diep en vanuit het middenrif. Laat je middenrif uitzetten en je buik en borst opbollen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer vijf tot zes keer per minuut ademen het gezondst is voor een mens. Alle lichaamsfuncties functioneren dan optimaal."

"Houd eens bij hoe vaak je ademt per minuut. Als dat veel vaker is dan vijf à zes keer, doe dan tien minuten per dag de hartcoherentieoefening: adem vijf tot zes tellen in en even lang uit."

"Wil je tot rust komen en dus het parasympatische systeem activeren? Adem dan vier tellen in en zes tellen uit. Houd de adem 'onderin' twee tellen vast voordat je opnieuw vier tellen inademt."

Moet je door je mond of neus ademen?

"Door de neus is beter. Het heeft meerdere voordelen: de lucht die je inademt wordt daar vochtiger dan door de mond. De neus heeft bovendien een filterfunctie die ziektekiemen wegvangt."

Monique Tjon-A-Tsien is integraal leefstijlhuisarts en kaderhuisarts hart-en vaatziekten in Wateringen.

