Wat zijn de gevolgen van een salmonellabesmetting?

Overgeven, diarree en koorts: meestal is een salmonellabesmetting onschuldig, maar in sommige gevallen kan het gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn. Wat is salmonella precies?

Door: Naomi Defoer

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 30.000 mensen door salmonella te maken met een acute maag-darminfectie, blijkt uit cijfers van het RIVM. "Salmonella is de verzamelnaam van een groep ziekmakende bacteriën die voorkomt bij mens en dier", zegt Jacques Neefjes, hoogleraar chemische immunologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Er bestaan ongeveer vijftienhonderd soorten salmonella's. "De twee bekendste zijn Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium. De eerste variant wordt overgedragen via kippen en runderen, dus door het eten van besmette rauwe eieren en rauw vlees. De tweede variant wordt overdragen door zieke muizen, waarvan de uitwerpselen op groente en fruit terechtkomen. De kans is klein dat een mens een ander mens besmet."

Salmonella veroorzaakt over het algemeen diarree en darmklachten. Deze klachten zijn volgens de hoogleraar onschuldig en te vergelijken met een dag goed ziek zijn van een voedselvergiftiging. Maar er zijn uitzonderingen: "Dan gaat het om een kwetsbare groep mensen waarbij het immuunsysteem minder goed werkt", zegt Norbert Vaessen, arts-microbioloog bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland. "Denk aan baby's, vijftigplussers, mensen met onderliggende ziekten en mensen met vaatprotheses."

Bij vette voeding word je sneller ziek van minder bacteriën

Bij deze groep is er maar een kleine hoeveelheid bacteriën nodig om ziek te worden. In het ergste geval gaat de bacterie door de darmwand heen en vervolgens de bloedbaan in en tast die dan de botten, lever en zelfs hersenen aan. "Dit ernstige ziektebeeld zien we met name bij Salmonella typhi en Salmonella paratyphi, die vooral in Afrika voorkomen. Daar is salmonella de belangrijkste doodsoorzaak onder baby's."

Hoe ziek je wordt, hangt af van de hoeveelheid bacteriën die je binnenkrijgt en hoe je die binnenkrijgt.

Norbert Vaessen, arts-microbioloog

Mensen zonder goede maagzuurproductie vormen een andere risicogroep waar volgens Vaessen niet snel aan wordt gedacht. "Maagzuur vernietigt de bacterie", legt de arts-microbioloog uit. "Bij mensen die weinig maagzuur hebben, gaat salmonella direct naar de darmen. Ook zij hebben minder bacteriën nodig om ziek te worden", vervolgt hij.

"Hoe ziek je wordt, hangt af van de hoeveelheid bacteriën die je binnenkrijgt en hoe je die binnenkrijgt. Bij vette voeding word je sneller ziek van een kleine hoeveelheid bacteriën, daardoor is een aantal mensen zo ziek geworden van die besmette chocolade-eieren (van het merk Kinder, red.)."

Onderzoek toont verband tussen salmonella en darmkanker aan

Neefjes doet al jaren onderzoek naar het verband tussen salmonella en kanker. Zo liet de hoogleraar zien hoe salmonella bij muizen gezonde cellen kan omzetten in kanker. Later deed hij onderzoek in samenwerking met het RIVM, het Antoni van Leeuwenhoek en het VUmc in Amsterdam. Daaruit bleek dat er een verband tussen salmonella en darmkanker bestaat.

Mensen die met Salmonella enteritidis besmet zijn, zouden drie keer zoveel kans hebben om de ziekte te krijgen. "Rood vlees verhoogt die kans 1,2 keer", laat hij weten. "We moeten wel zorgvuldig omgaan met deze uitkomst, omdat er altijd andere oorzaken mogelijk blijven." Vergelijkingssite Independer geeft weer dat elke vorm van darmkanker een andere manier van behandelen kent.

Sommige bacteriën zijn nuttig, anderen vinden ons nuttig. Maar een paar maken ons ziek en daar hebben we antibiotica voor.

Jacques Neefjes, hoogleraar chemische immunologie

Ook listeria wordt overgedragen via voedsel en dan vooral via rauwmelkse kazen, zoals brie, roquefort, gorgonzola en camembert. "Over het algemeen veroorzaakt listeria lichte griepklachten", zegt Neefjes. "Bij zwangere vrouwen kan het zorgen voor een vroeggeboorte of miskraam."

Handen wassen na contact met dieren

Listeria kan, net als salmonella, indirect dodelijk zijn voor een kwetsbare doelgroep. Zo kan er sepsis optreden en kan een infectie in zeldzame gevallen leiden tot hersenvliesontsteking.

Wel plaatst de hoogleraar een kleine kanttekening: "Je moet je realiseren dat er ongeveer tien keer zoveel bacteriën in en op je zitten dan je zelf aan cellen hebt. Sommige zijn nuttig, andere vinden ons nuttig. Maar een paar maken ons ziek en daar hebben we antibiotica voor."

Een salmonella-infectie kun je heel makkelijk voorkomen door voedsel tot boven de 70 graden Celsius te verhitten. "Dan gaan de salmonellabacteriën dood", legt de arts-microbioloog uit. "Daarnaast altijd rauw vlees apart houden van ander voedsel en op verschillende snijplanken snijden."

"Wat overigens vaak vergeten wordt, is dat huisdieren ook een bron kunnen zijn. Niet alleen honden en katten, maar ook bijvoorbeeld reptielen. Ongeveer 1 procent van de salmonella komt bij reptielen vandaan. Hun terraria zitten vaak vol met uitwerpselen. Was dus altijd je handen als je met dieren in aanraking bent geweest."

