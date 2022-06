Onderzoekers vinden oplossing voor schadelijke gevolgen van maagzuur

Er zijn aanwijzingen dat meer mensen last hebben van brandend maagzuur. Mogelijk houdt dit verband met de toename van het aantal personen met overgewicht. Maar wat is brandend maagzuur precies? En welke mogelijkheden zijn er om deze zure oprispingen tegen te gaan?

Door Sarah Sitanala

Heb je last van brandend maagzuur, dan stroomt er zure maaginhoud terug naar je slokdarm, zegt Marianne Rook, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting. "Je maag is zo opgebouwd dat ze tegen zurigheid kan, je slokdarm is dat niet. Vandaar dat branderige gevoel als er maagzuur in de slokdarm terechtkomt."

Als je eet opent het sluitspiertje tussen je slokdarm en je maag, om daarna weer te sluiten, tenzij het sluitspiertje niet meer goed werkt, bijvoorbeeld door een te volle buik. "Er zijn aanwijzingen dat er een verband is tussen het aantal mensen met overgewicht en het aantal mensen dat last heeft van maagzuur", zegt Rook. "Een volle buik leidt tot extra druk, waardoor de zure inhoud makkelijker terug kan stromen naar de slokdarm."

Voel je af en toe maagzuur opkomen, dan hoeft dat niet erg te zijn. Pas als je er veel en regelmatig last van hebt, kan het je slokdarm beschadigen en irriteren, zegt Bas Loomans, tandarts en hoogleraar orale functieleer en restauratieve tandheelkunde aan het Radboudumc.

Pijn bij het kauwen door afgesleten tanden

Er zijn twee soorten zuren die je mondmilieu kunnen aantasten. Loomans: "We onderscheiden het zuur dat vanuit je slokdarm omhoog stroomt en het zuur dat je via frisdrank en vettig voedsel binnenkrijgt."

In beide gevallen betekent het schade aan je tanden. "Als je tanden afslijten, kan dat problemen opleveren bij het kauwen", zegt Frank Walboomers, hoofddocent tandweefselregeneratie. "En naast dat het pijn doet, zien afgesleten tanden er ook niet heel fraai uit."

Gaat het om te veel zuren die je door drinken of eten binnenkrijgt, dan kun je je voedselpatroon aanpassen.

Frank Walboomers, hoofddocent tandweefselregeneratie

Loomans en Walboomers zetten samen een onderzoek op om een oplossing te vinden voor het probleem van ernstige gebitsslijtage. "Weet iemand van zichzelf dat hij of zij last heeft van maagzuur, dan kun je daar iets aan doen", legt Walboomers uit. Gaat het om te veel zuren die je door drinken of eten binnenkrijgt, dan kun je je voedselpatroon aanpassen. Zo niet, dan is het nodig om verder te kijken.

Oppassen met maagzuurremmers

Een gezonde levensstijl kan helpen brandend maagzuur te voorkomen of verminderen. Het leefstijladvies is daarom altijd het eerste advies dat wordt geven, zeg Rook. Is dat niet genoeg, dan zijn er verschillende soort medicijnen die je kunt gebruiken, al moet je daar volgens Rook wel mee oppassen.

"Van maagzuurremmers is steeds meer bekend over de bijwerkingen. Bij langdurig gebruik heb je een hogere kans op botbreuken en kunnen vitaminetekorten ontstaan. Overleg daarom altijd eerst met je huisarts. Bespreek wanneer je weer kunt stoppen en hoe je dit het best kunt afbouwen."

De diagnose brandend maagzuur wordt gesteld via de huisarts, na een beoordeling van je klachten. Mochten klachten aanhouden na leefstijladviezen, dan kan de huisarts besluiten om een kijkonderzoek uit te voeren. "Dan wordt gekeken hoe je slokdarm er vanbinnen uitziet. Is er niets te zien, dan is het ook mogelijk om de zuurgraad van je slokdarm te meten, wat inzicht geeft in hoe vaak en hoelang zuur omhoog komt. Dit wordt alleen gedaan als er twijfel is over de oorzaak van de klachten."

Goede diagnose is belangrijk

Er bestaat echter ook een groep mensen die van zichzelf niet weten dat ze last hebben van opkomend maagzuur, maar tegelijkertijd wel ernstige gebitsslijtage hebben. "Dat noemen we silent reflux", zegt Walboomers. "Bij deze mensen stroomt het maagzuur omhoog tijdens hun slaap, overdag merken zij hier niks van. Heb je hier iedere avond last van, dan kan het snel gaan, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt", vult Loomans aan.

Je kan niet een goed behandelplan opstellen of een leefstijladvies geven als je niet weet wanneer, in welke mate en hoelang iemand last heeft van maagzuur.

Frank Walboomers, hoofddocent tandweefsel regeneratie

De schade aan iemands gebit kan dan aantonen dat die persoon wel degelijk last heeft van maagzuur. Juist voor deze mensen is het essentieel dat er een goede diagnose wordt gesteld. "Je kan niet een goed behandelplan opstellen of een leefstijladvies geven als je niet weet wanneer, in welke mate en hoelang iemand last heeft van maagzuur", zegt Walboomers.

Meten via telefoon of smartwatch

De twee ontworpen daarom een miniatuur-pH-metertje. Walboomers: "Je kunt het apparaat vergelijken met het blokje van een slotjesbeugel. Die plakken we op de achterste kies, waarna er signalen kunnen worden verzonden naar iemands telefoon of smartwatch. En het blokje is zo klein, daar wen je aan, na een paar dagen voel je niet meer dat het er zit."

"Het apparaatje zorgt ervoor dat wij gedurende een langere periode beter kunnen meten wat er speelt", zegt Loomans. "Dat helpt verklaren wat wij in de mond zien. Want nu weten we eigenlijk nog maar heel weinig over wat zuur precies doet met iemands gebit."

