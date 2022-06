Bang gedrogeerd te worden tijdens het uitgaan? Op deze signalen kun je letten

De berichten over needle spiking veroorzaken kopzorgen bij het uitgaanspubliek. Hoewel er nog veel onduidelijk is en geen enkel geval officieel kan worden bevestigd, kan het geen kwaad alert te zijn. Hoe werkt drogeren? En zijn er signalen waar je op kunt letten?

Door Sarah Sitanala

Na een handjevol aangiften in Amsterdam en Groningen kwamen ook meldingen binnen vanuit Alkmaar, Doetinchem, Kaatsheuvel en Venlo, van mensen die vermoedden dat ze met een naald gedrogeerd waren. De bewijzen ontbraken, maar dat hoeft volgens het Trimbos-instituut niet te betekenen dat het niet is gebeurd.

Toch lijkt drogeren via een naald een omslachtige methode. Adam Cohen, emeritus hoogleraar Klinische Farmacologie aan de Universiteit Leiden, heeft er dan ook zijn twijfels over. "Ik vind het nogal ongeloofwaardig. Zo'n naald krijg je echt niet zomaar in iemands been. Niet alleen moet diegene stil blijven zitten, je moet ook heel precies doseren wil je het gewenste effect bereiken."

Daarnaast gaat drogeren door iets in iemands drankje te doen meestal gepaard met meldingen over misbruik en beroving; daar lijkt nu niet of nauwelijks sprake van. Dat werpt de vragen op wat het doel is van deze manier van drogeren en waarom er überhaupt gekozen wordt voor een injectienaald.

"Het is makkelijker om iemand te drogeren door iets in iemands drankje te gooien dan door iemand te prikken met een naald; bij dat laatste moet je eerst aan een vloeibaar middel zien te komen en moet je letten op hoeveelheden", zegt Cohen. "In een drankje kun je zelfs een pil gooien, die lost op."

Signalen waar je op kunt letten

"Als je dit zou willen doen, dan wil je wel dat het middel zo snel mogelijk werkt", zegt Geert Jan Groeneveld, hoogleraar Klinische Neurofarmacologie aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur bij het Centre for Human Drug Research (CHDR). "En je wil voorkomen dat iemand raar gaat doen, maar die persoon juist gedwee maken. Daarvoor moet het middel een dempende invloed hebben op het centraal zenuwstelsel. Met als gevolg dat die persoon in een verminderde staat van bewustzijn komt."

Voor een injectie rechtstreeks in de spier of in iemands bloedvat is een langere naald vereist. Het is moeilijk dat onopgemerkt te doen.

Geert Jan Groeneveld, hoogleraar en wetenschappelijk directeur CHDR

In het geval van needle spiking zal dat gebeuren door iemand vlak onder de huid te prikken met een korte naald. "Voor een injectie rechtstreeks in de spier of in iemands bloedvat is een langere naald vereist. Het is moeilijk dat onopgemerkt te doen", aldus Groeneveld. "Bij een korte naald is het in te spuiten volume beperkt tot 1 millimeter aan vloeistoffen."

Gaat het over drogeren in het algemeen, dan zijn er volgens Tom Bart, preventiedeskundige bij Jellinek, wel een aantal signalen waar je op kunt letten. "GHB proeft bijvoorbeeld vrij zoutig. Bij overdosering is meer dan 2,5 milliliter nodig, dat proef je dus wel." De preventiedeskundige voegt daaraan toe dat er minder nodig is als iemand beschonken is. "Dan bestaat de kans dat je het niet proeft." Dat kan tevens de reden zijn dat iemand besluit een ander te drogeren met een injectienaald.

Lastig te bewijzen

Bart vervolgt dat een drogeren lastig te bewijzen is: "GHB is een drug die veel in verband wordt gebracht met drogeren, maar verdwijnt vrij snel uit je lichaam. Doe je pas na een paar dagen aangifte, dan is deze stof niet meer aantoonbaar. Heb je het idee gedrogeerd te zijn, ga dan zo snel mogelijk naar de politie of de eerste hulp voor een urine- of bloedtest", zegt Bart.

De symptomen die nu worden genoemd, lijken sterk op dat wat je voelt als je niet lekker wordt van veel alcohol en de drukte en warmte in een horecagelegenheid.

Adam Cohen, emeritus hoogleraar Klinische Farmacologie

In de meeste gevallen vindt drogeren plaats in het uitgaansleven, vaak in combinatie met overmatig alcoholgebruik. "De symptomen die nu worden genoemd, lijken sterk op dat wat je voelt als je niet lekker wordt van veel alcohol en de drukte en warmte in een horecagelegenheid", zegt Cohen. Het is niet ondenkbaar dat de jongeren van nu sneller dronken worden en niet gewend zijn aan dergelijke omstandigheden.

Mensen reageren op elkaar

Cohen kan dan ook niet uitsluiten dat het gaat om broodjeaapverhalen. "Mensen reageren op elkaar. Wordt ergens veel over gesproken, kan het best zijn dat je onterecht bepaalde signalen toekent aan een prik met een naald." Dat wil niet zeggen dat de verhalen niet waar zijn. De mensen die tot nu toe naar voren zijn gekomen, spreken van een punt op hun lichaam die zou kunnen duiden op een prikplek. "Maar niet van een blauwe plek, dat vind ik toch vreemd", aldus Cohen.

Mocht je een prik voelen, kan het volgens Groeneveld nog wel even duren voordat je echt omvalt. "Voel je dat je geprikt wordt, dan duurt het nog tien tot vijftien minuten voordat het middel gaat werken. Je hebt dus nog tijd om weg te komen en je vrienden te zoeken. De angst dat je geprikt wordt en in één keer weg bent is niet reëel."

