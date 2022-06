Wat als je zoveel pijn aan je been hebt dat je steeds moet stoppen met lopen?

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb zoveel pijn in mijn been dat ik steeds moet stoppen met lopen, wat kan het zijn? Fysiotherapeut Susanne van der Hoeven: "Per jaar krijgen ruim 25.000 Nederlanders claudicatio intermittens, oftewel etalagebenen."

Door Dorien Dijkhuis

Wat zijn etalagebenen?

"Etalagebenen is een vaatziekte waarbij de slagaderen in het been zijn vernauwd. De aandoening wordt ook wel claudicatio intermittens genoemd. Door de vernauwing van de slagaderen kan het bloed niet genoeg zuurstof naar de beenspieren transporteren."

Wat voor klachten geeft dat?

"Het veroorzaakt tijdens het lopen pijn of kramp in één of beide benen. De pijn is zo heftig dat je moet stoppen met lopen. Na een minuut of tien neemt de pijn dan af, doordat de zuurstofvoorziening in rust toeneemt. Maar als je weer verder loopt, beginnen de klachten na een bepaalde afstand opnieuw. Sneller lopen of omhoog lopen geeft eerder klachten. En kou ook. Dat komt doordat de bloedvaten zich bij kou vernauwen."

Komt het veel voor?

"Jaarlijks krijgen ruim 25.000 Nederlanders te horen dat ze claudicatio intermittens of etalagebenen hebben."

Waarom heet het eigenlijk 'etalagebenen'?

"Omdat je vanwege de pijnklachten genoodzaakt bent om óm de zoveel meter te pauzeren. Je loopt als het ware van de ene etalage naar de andere."

Slagadervernauwing is niet alleen een ziekte van de beenslagaderen, maar van álle slagaderen.

Susanne van der Hoeven, fysiotherapeut

Hoe ontstaat de vernauwing van de slagaderen?

"Dat gebeurt doordat we ouder worden. De slagaderwand wordt wat stugger en gaat aan de binnenkant verkalken. Het is een natuurlijk proces, maar het kan worden versneld door onder andere erfelijke aanleg, slechte voeding, roken en te weinig bewegen."

Moet je ermee naar de dokter?

"Ja. Slagadervernauwing is niet alleen een ziekte van de beenslagaderen, maar van álle slagaderen. Behalve in de benen kan slagadervernauwing dus op andere plaatsen in het lichaam voor klachten zorgen. Bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte. Het is goed om niet alleen de beenslagaders te laten onderzoeken, maar ook die van de rest van je lichaam."

Is er een behandeling tegen etalagebenen?

"Omdat de acute pijn die bij etalagebenen optreedt wordt veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, worden er nog altijd veel mensen met etalagebenen naar het ziekenhuis verwezen om te worden gedotterd of een bypassoperatie te ondergaan. Maar uit onderzoek blijkt dat de klachten net zo effectief en een stuk minder ingrijpend kunnen worden behandeld met behulp van een intensieve looptraining."

Wat is dat precies voor training?

"Als je etalagebenen hebt, moet je leren om door de pijn heen te lopen. Dat is moeilijk, maar het kan met de juiste begeleiding. Je krijgt een persoonlijk trainingsschema om twee tot drie keer per week te trainen. Je leert onder andere een goede looptechniek waardoor de pijnklachten verminderen en je steeds verder kunt lopen."

"Bij looptherapie wordt niet alleen je pijnlijke been behandeld, de behandeling heeft ook een positief effect op het andere been en de algehele conditie. Er wordt ook aandacht besteed aan eventuele noodzakelijke leefstijlveranderingen, zoals stoppen met roken, actief leven en gezond eten."

Kun je overal terecht voor deze looptherapie?

"Nee. Zoek naar een gespecialiseerde ClaudicatioNet-fysiotherapeut. In sommige gevallen worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, maar check je polis om te weten wat de regels zijn bij jouw verzekeraar."

Susanne van der Hoeven is fysiotherapeut bij TRIAS Fysio Utrecht.

