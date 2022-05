Argentinië bevestigt eerste gevallen van apenpokken in Latijns-Amerika

Argentinië heeft vrijdag de eerste twee gevallen van apenpokken in Latijns-Amerika bevestigd, aldus het ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

Spanje, Engeland en Portugal zijn de landen waar de meeste gevallen zijn vastgesteld in de recente uitbraak van deze virale ziekte die gewoonlijk mild verloopt. De ziekte komt normaal gesproken vooral voor in delen van West- en Centraal Afrika.

Het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid liet over de eerste patiënt weten dat die in goede gezondheid verkeert. Mensen die in nauw contact met deze persoon waren geweest, vertonen nog geen symptomen maar staan onder controle.