Wanneer is iemand besmettelijk? Antwoord op jullie vragen over de apenpokken

In de afgelopen weken is op verschillende plekken in Europa het apenpokkenvirus bij mensen vastgesteld. In Nederland zijn tot nu toe twaalf mensen met apenpokken. Het virus lijkt niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk over de verspreiding ervan. We zagen op ons reactieplatform NUjij veel vragen over het virus. Dit zijn de antwoorden van het RIVM op de meest gestelde vragen.

Door Sarah Sitanala

Het virus wordt overgedragen door intiem contact, maar het gaat niet om een soa?

"Nee, apenpokken zijn geen soa. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Virusdeeltjes die bijvoorbeeld in de blaasjes zitten, kunnen dan in aanraking komen met de slijmvliezen of onopgemerkte kleine scheurtjes in je huid. Doordat je tijdens seks veel huid-op-huidcontact hebt, kan het virus zich makkelijker verspreiden."

Met de kennis van nu lijkt het er dus niet op dat je het virus heel makkelijk verspreidt, zoals bij corona.

Hoe kan het dat we zo weinig weten over het virus en dat er wel een vaccin is?

"We zijn al lange tijd bekend met dit virus, maar we zien bij de huidige uitbraak van de apenpokken dat het virus zich anders gedraagt", aldus het RIVM. "Daarom is het belangrijk dat we meer onderzoek doen en maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen."

"Het apenpokkenvirus lijkt sterk op het virus dat de pokken veroorzaakt. Die huidziekte komt vrijwel niet meer voor in de wereld, doordat daar succesvol tegen werd gevaccineerd. De pokkenvaccinatie was tot de jaren zeventig onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Na het verdwijnen van de pokken werd het vaccineren ertegen gestaakt. Het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na een mogelijke besmetting ook gebruikt worden voor apenpokken. Het kan door mensen met een grotere besmettingskans ook preventief gebruikt worden."

Mag iedereen die wil gewoon een vaccin halen tegen de pokken? Of hangen daar bepaalde voorwaarden aan?

"Nee, je kunt niet zelf de pokkenvaccinatie aanvragen. Alleen mensen die een grote kans hebben de ziekte op te lopen, krijgen de vaccinatie aangeboden."

Waarom roept de overheid niet iedereen op om het pokkenvaccin te halen?

"Dat is op dit moment niet aan de orde. Het is belangrijk om eerst meer te weten te komen over het virus en waarom het zich anders gedraagt."

Waarom staat deze ziekte op de zogeheten A-lijst (waarbij artsen het verplicht aan de GGD moeten melden als ze de ziekte aantreffen)? En wanneer wordt een virus überhaupt als A-type aangemerkt?

"Het aanmerken van apenpokken als A-ziekte is vooralsnog een tijdelijke maatregel. De komende weken zal nauw worden bekeken of die maatregel moet blijven. We kennen de apenpokken al tientallen jaren, maar de huidige internationale uitbraak is atypisch."

"Omdat over die huidige uitbraak nog veel onbekend is, is het essentieel om (vermoedelijke) nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen, verdachte gevallen te kunnen isoleren en maatregelen te nemen bij contacten, zoals monitoring en quarantaine. Zo kan verdere verspreiding voorkomen worden. Apenpokken aanmerken als A-ziekte is daarom in het belang van de volksgezondheid."

Het virus komt al vele jaren voor, maar niet in Europa. Of misschien wel, maar werd het niet herkend? Hoe onderscheidt het zich eigenlijk van gordelroos? Moeten we daarmee straks ook in quarantaine?

"Het is niet de eerste keer dat het virus zich in Europa laat zien. De afgelopen jaren gebeurde dat incidenteel in andere Europese landen, maar nog niet eerder in Nederland. Al die keren was de besmetting te herleiden tot een bezoek aan West-Afrika."

Volgens het RIVM raakte een enkele keer ook een familielid besmet, maar leidde dat niet tot een verdere verspreiding van het virus. "Gordelroos is een heel andere ziekte dan apenpokken."

Wanneer is iemand besmettelijk?

"Iemand is besmettelijk zodra er zichtbare verschijnselen als blaasjes en korstjes te zien zijn. De blaasjes kunnen ook voorkomen op minder zichtbare plekken, zoals in de mond."

"Sommige mensen hebben griepachtige klachten voordat de blaasjes verschijnen. Mensen met deze ziekteverschijnselen beschouwen we momenteel ook als besmettelijk."

Het apenpokkenvirus is geen nieuw virus en reizen deden we altijd. Dus hoe kan het dat het nu opeens wel in landen als Nederland opduikt en het zich een stuk sneller lijkt te verspreiden?

"Dat weten we nog niet", aldus het RIVM. Overigens hebben wel opvallend veel besmette mensen laatst een fetisjfestival in België bezocht, Darkland. Mogelijk was dat een brandhaard. Het aantal positief geteste mensen in Nederland staat inmiddels op twaalf. Wereldwijd (in landen waar het virus niet al rondging) gaat het nu om meer dan honderd gevallen, de meeste in Europa.

Hoe hoog is het overlijdenspercentage?

"Dat is op dit moment moeilijk om te zeggen. Er zijn wel cijfers over overlijdenspercentages in West-Afrika, maar die cijfers zijn moeilijk te vergelijken met de situatie in Europa."

Krijg je er littekens van?

"Je kunt littekens krijgen op de plekken waar de blaasjes zaten."

Kun je het maar één keer krijgen en ben je daarna immuun?

"Als je de apenpokken eenmaal hebt gehad of ertegen gevaccineerd bent, kun je de ziekte meestal niet nog een keer krijgen. Wel is het mogelijk dat er door huid-op-huidcontact opnieuw blaasjes verschijnen. Die zullen zich dan echter minder snel verspreiden."

Hoelang kan het duren voordat iemand symptomen ontwikkelt?

"Na contact met een apenpokkenpatiënt kan het 5 tot 21 dagen duren voordat iemand symptomen ontwikkelt. De GGD vraagt mensen die contact hebben gehad met iemand die positief testte op het virus om tot drie weken in quarantaine te gaan. Dat is echt een voorzorgsmaatregel."

