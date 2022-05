Wat als je slecht slaapt en melatonine, relaxthee en slaappillen niet werken?

Bijna een op de vier Nederlanders kampt met slaapproblemen. In de rubriek Gezond of niet duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een onderwerp waar verwarring over bestaat. Melatonine, relaxthee, yoga en slaappillen hebben één ding gemeen: ze werken niet, niet goed of onvoldoende. Maar wat moet je als je ten einde raad bent wél doen?

Door Tijn Elferink

Een goede slaper is schrijver Jelmer Jepsen nooit geweest. "De ene keer had ik moeite met inslapen, de andere keer kon ik nachten achter elkaar niet goed slapen." In zomer van 2010 deed Jepsen 72 uur geen oog dicht. "Ik zat om 3 uur met een kloppend hart in mijn keel aan de keukentafel en dacht: ik kan wel een rondje gaan hardlopen. Ik zag 's ochtends al op tegen de avond."

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar of ouder kampt volgens het CBS met slaapproblemen. Bijna een op de drie is niet tevreden over zijn eigen slaap, concludeert de Hersenstichting. Problemen variëren van moeite met inslapen tot moeite met doorslapen of vroeg wakker worden.

Uit wanhoop en radeloosheid gebruikte Jepsen van alles tegelijk. "Een halve liter wijn, joints, melatonine, valeriaandruppels en slaappillen. 's Ochtends dacht ik: vanavond ga ik nóg meer nemen. Maar niets hielp. Ja, van een slaappil ga je wel knock-out, maar het is niet hetzelfde als slapen."

Melatonine alleen op recept

Een pilletje van de drogist lijkt verleidelijk. Ysbrand van der Werf, hoogleraar Functionele Neuroanatomie aan het Amsterdam UMC, pleit er al jaren voor dat melatonine alleen nog op recept verkrijgbaar is. "Bij verkeerd gebruik kunnen mensen hun slaap juist gaan tegenwerken. Het effect van melatoninepillen is niet dat je beter gaat slapen."

Kom je moeilijk in slaap? Ga dan eerst langs bij de huisarts. Hij of zij kan je bijvoorbeeld verwijzen naar een therapeut of psycholoog. Zo werd ook Jepsen door zijn huisarts verwezen naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. "Ik schrok", zegt hij, "ik ben toch niet gek?" Hij kwam daar in contact met Alexander van Daele, een van de weinige psychiaters die ook slaapgeneeskundige zijn.

"Alexander heeft mij gediagnosticeerd met chronische slapeloosheid en in acht weken heeft hij mij voor 80 procent van mijn problemen afgeholpen." Jepsen was hier zo verbaasd over dat hij besloot er samen met Van Daele een boek over te schrijven: Nooit meer niet meer slapen.

De relatie met slaap moet worden genormaliseerd

Een belangrijk onderdeel van de cognitieve gedragstherapie die Jepsen volgde, is kennis. Waarom slapen we? Wat gebeurt er als je slecht slaapt? Hoe werkt de biologische klok?

"Veel aannames over slaap zijn onjuist", zegt Van Daele. "Veel mensen denken dat het slecht is om slecht te slapen en denken bijvoorbeeld dat je daar dement van wordt." Daarnaast moet de relatie met slaap worden genormaliseerd. "Soms zijn mensen zo gefixeerd op slaap, dat het de nachtrust verstoort."

"Veel mensen denken dat een keer minder goed slapen grote negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en voor het functioneren overdag", zegt Van Daele. "Ze gaan zich hier overmatig zorgen over maken en ze ervaren controleverlies. Uit radeloosheid gaan ze ongezond en foutief gedrag inzetten, waardoor de slaap nog verder wordt verstoord."

Een vast slaapritme is belangrijk

Ook Jepsen was geobsedeerd door slaap. "Ik heb álles gedaan, waarom lúkt het nou niet om te slapen? Het móét werken. Als ik vannacht niet slaap, dan faal ik." Dat gevoel van falen loslaten, is makkelijker gezegd dan gedaan. "Alexander zei op een gegeven moment: 'Vanavond ga je niks nemen en kijk je gewoon wat er gebeurt.' De paniek sloeg toe. Mijn eerste gedachte was: ik ga toch iets nemen en lieg erover."

De eerste nacht zonder iets was verschrikkelijk en Jepsen sliep amper. "Ik was heel gespannen, en wie gespannen is, valt moeilijk in slaap. Na drie jaar blowen, drinken en pillen, verwacht je dan dat je meteen slaapt? Wel voelde ik de volgende dag die paniek en ellende niet. Dat was de eerste stap."

Onderdeel van een gezonde slaaproutine is een vast slaapritme. "Sta elke dag op hetzelfde tijdstip op", adviseert somnoloog Ingrid Verbeek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. "Ook in het weekend." Dat was saai en zwaar, erkent Jepsen. "Er is een tijd geweest dat ik ook in het weekend om half 11 naar bed ging en er om 7 uur uit ging. Zo train je figuurlijk je slaapspier. Na een tijdje kun je dat wel wat laten vieren."

Het oordeel

Een keertje slecht slapen is helemaal geen ramp. Als het structureel wordt, is het verleidelijk slaappillen, alcohol, joints of melatoninetabletten te nemen. De beste oplossing is echter cognitieve gedragstherapie. Schrijver Jelmer Jepsen kwam in acht weken van 80 procent van zijn klachten af en was daar zo verbaasd over dat hij er een boek over schreef.

