Hoop op nieuwe behandeling van kanker na succesvolle test bij honden

Wetenschappers zijn mogelijk een nieuwe behandelmethode voor kanker op het spoor. Een vaccin dat op honden getest werd, heeft zeer hoopgevende resultaten geboekt, zo blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam.

Door NU.nl/ANP

Het onderzoek is maandag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications en is door vakgenoten gecontroleerd.

De onderzoekers hebben 35 honden met spontane blaaskanker behandeld met het vaccin. De helft was 400 dagen na de ingreep nog in leven en twee van hen genazen helemaal. Dat terwijl de helft van honden met spontane blaaskanker binnen 180 dagen overlijdt.

Volgens de onderzoekers verdween, kromp of stagneerde de groei van de tumor bij de viervoeters. Het vaccin zou bovendien geen bijwerkingen hebben gehad. "Een belangrijke stap om te komen tot een kankervaccin voor mensen", zegt onderzoeker en hoogleraar Experimentele oncologie en angiogenese Arjan Griffioen.

Vaccin richt zich op specifiek eiwit van tumoren

In 2006 vond het onderzoeksteam een eiwit dat alleen aanwezig is in bloedvaten van tumoren. Het achterhaalde de rol van dit eiwit. "Allereerst maakt dit eiwit het mogelijk dat er nieuwe bloedvaten ontstaan. En ten tweede schakelt het eiwit het immuunsysteem uit. Zowel door de nieuwe bloedvaten als de uitschakeling van het immuunsysteem, kan de tumor sneller groeien."

Het team ontwikkelde een vaccin tegen dit eiwit. "Het vaccin bleek effectief in proefdieren tegen dikkedarmkanker, huidkanker en hersentumoren. En nu dus ook in spontane blaaskanker bij honden", aldus Griffioen.

Eerder werd ook bekend dat een Mechelse herder, waarbij botkanker werd vastgesteld en die een heel korte levensverwachting had, drie maanden na verwijdering van de tumor en toediening van een kankervaccin weer helemaal de oude was. Dat zeiden artsen van het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) in Amsterdam, die de 10-jarige Rax hebben behandeld.

