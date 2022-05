Apenpokken vastgesteld in België, virus duikt steeds vaker op in Europa

In België is een eerste besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld, meldde het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen donderdagavond. Het in Europa uiterst zeldzame virus duikt sinds kort steeds vaker op ons continent op. In Nederland zijn nog geen besmettingen vastgesteld.

Door NU.nl/ANP

Sinds begin deze maand zijn al enkele tientallen besmettingen gemeld in verschillende Europese en Noord-Amerikaanse landen.

In Spanje en Portugal zijn inmiddels ruim veertig bevestigde en vermoedelijke gevallen van de virusinfectie ontdekt, terwijl het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is gestegen tot zeker zeven na de eerste drie gevallen eerder in mei.

De uitbraken in Zuid-Europa concentreren zich in de regio's van de hoofdsteden Madrid en Lissabon. De Britten, die over een "uiterst ongebruikelijke" situatie spreken, werken samen met de Wereldgezondheidsorganisatie om de Britse uitbraak te onderzoeken.

Hoe het komt dat het virus zich plots aan het verspreiden is, is nog onduidelijk. Volgens het RIVM is de virusvariant die nu in Europa rondgaat niet heel besmettelijk.

Aanzienlijk deel infecties via seksueel contact

Over het algemeen verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus via ademhalingsdruppels. Een aanzienlijk deel van de infecties nu vond plaats via seksueel contact, zeggen gezondheidsinstanties. In de meeste gevallen ging het om seks tussen mannen.

De verschijnselen lijken op een besmetting met de verdwenen ziekte pokken. Mensen die besmet zijn met apenpokken krijgen uitslag die meestal in het gezicht begint en vervolgens naar andere delen van het lichaam gaat. Andere symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken van de ziekte.

Tegen het apenpokkenvirus bestaat een vaccin. Dat kan volgens het RIVM in de eerste dagen na een (mogelijke) besmetting gebruikt worden. Het vaccin kan ook ingezet worden om te voorkomen dat mensen besmet raken. Het middel is beschikbaar in Europa.

Apenpokken komen normaal alleen voor in Centraal- en West-Afrika. Het virus is voor het eerst aangetroffen in apen in 1958.

Aanbevolen artikelen