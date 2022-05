Heb je vaak een brok in je keel? 'Stress kan je letterlijk naar de keel grijpen'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb het gevoel dat er iets in mijn keel zit. Is het kwaadaardig? Kno-arts Willeke Lok: "In het overgrote deel van de gevallen is er niks aan de hand."

Door Dorien Dijkhuis

Ik heb het gevoel dat er een brok of iets anders in mijn keel zit. Wat kan dat zijn?

"Ik zie veel patiënten die met deze klacht worden doorverwezen door de huisarts. Het gevoel van een brok in de keel heet met een medische term 'globus'. Het komt heel veel voor. Het 'brokgevoel' zit meestal rond het strottenhoofd."

Wat voor klachten geeft het?

"Sommige mensen hebben het gevoel een prop slijm in de keel te hebben. Anderen beschrijven het als een prikkelend gevoel dat niet weggeschraapt kan worden of een korreltje rijst dat niet weg wil. Soms zorgt veelvuldig schrapen, kuchen of slikken voor pijn. Andere klachten zijn een droge keel, hoesten, heesheid of een andere verandering van de stem en benauwdheid."

Moet ik me zorgen maken? Kan het een tumor zijn?

"Globus kan verschillende oorzaken hebben. Kanker kán een oorzaak zijn, maar in het overgrote deel van de gevallen is er niks ernstigs aan de hand. Een van de meest voorkomende oorzaken is een verhoogde spierspanning in de keel. Stress is vaak de boosdoener."

Ga dus ook liever niet zitten googelen naar mogelijke oorzaken, dan word je alleen maar ongeruster.

Willeke Lok, kno-arts

"Een andere veelvoorkomende oorzaak is slijm in de keel, bijvoorbeeld vanuit de neus of bijholten. Ook een allergie kan chronische irritatie van de slijmvliezen in de keel veroorzaken. En ook brandend maagzuur kan soms het gevoel geven dat er iets in de keel blijft zitten."

Moet je met deze klachten naar de huisarts?

"Ja. Zéker als je je zorgen maakt. Door stress kunnen de klachten namelijk toenemen, stress kan je letterlijk naar de keel grijpen. Ga dus ook liever niet zitten googelen naar mogelijke oorzaken, dan word je alleen maar ongeruster."

"Veel mensen die deze klachten hebben, maken zich zorgen dat ze keelkanker hebben. Ze kennen bijvoorbeeld iemand die keelkanker heeft gehad en zijn bang dat hun klachten daar ook op duiden. Die zorgen zijn logisch."

'Wat ik vaak zie gebeuren, is dat de klachten vrijwel direct verdwijnen zodra mensen te horen krijgen dat alles er goed uitziet. Alleen al vanwege de geruststelling kan het goed zijn om naar de dokter te gaan."

Valt het te behandelen?

"In bijna alle gevallen komen mensen van hun klachten af. Hoe globus behandeld wordt, hangt af van de oorzaak. Eerst wordt een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij de keel wordt bekeken. Dit onderzoek is vooral bedoeld om ernstige oorzaken uit te sluiten."

Sommige mensen hebben genoeg aan informatie, anderen hebben baat bij logopedie.

Willeke Lok, kno-arts

"Sommige mensen hebben genoeg aan informatie, anderen hebben baat bij logopedie om het brokgevoel te verminderen. En als er sprake is van brandend maagzuur, zal daar eerst iets aan worden gedaan."

Kun je zelf iets doen?

"Ademhalingsoefeningen kunnen helpen. Ademen vanuit de buik vermindert stress. Drink voldoende water en neem bijvoorbeeld verzachtende keelpastilles zoals saliesnoepjes. En kijk eens goed naar je leven: stress is de belangrijkste oorzaak van globus. Is er een manier om de spanning in je leven te verlagen?"

Dr. Willeke Lok is kno-arts bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht en Dordrecht.

