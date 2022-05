Waarom het niet goed is om te veel paracetamol te slikken

Hoofdpijn, kiespijn en koorts zijn drie pijnklachten waar we meestal direct paracetamol voor innemen. Maar wanneer slik je te veel paracetamol?

Door Naomi Defoer

"Te veel paracetamol slikken, kan schadelijk zijn voor de lever", zegt huisarts Tanya Tolido. "Wanneer je langer dan een week paracetamol gebruikt en de pijn niet afneemt, adviseer ik altijd om je (pijn)klachten met de huisarts te bespreken om te kijken wat voor opties er nog meer zijn, naast paracetamol."

"Verder zit er zit een maximum aan de dosering van de pijnstiller. Bij acute pijn, zoals kiespijn, is de maximumdosering vier keer per dag 1.000 milligram. Bij chronisch gebruik is de maximale dosering per dag 2.500 milligram, verdeeld over de dag."

Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller en werkt koortsverlagend, maar is geen ontstekingsremmer. Ibuprofen en aspirine bevatten die laatste eigenschap wel en hebben daarnaast een licht antibloedstollend effect. Ondanks de populariteit van paracetamol is het werkingsmechanisme nog niet volledig duidelijk.

Grijp niet meteen naar de paracetamol

"Er zijn meerdere theorieën", legt de huisarts uit. "Zo zou paracetamol de aanmaak van prostaglandinen verminderen. Dit zijn stoffen die onder andere koorts en pijn veroorzaken. Paracetamol remt deze stoffen af, waardoor de pijn en koorts afnemen. Het middel werkt het best zodra je een spiegel opbouwt in je bloed, dus wanneer je de pijnstiller meerdere keren per dag slikt."

Snel naar een pijnstillend tablet grijpen, is volgens Tolido onnodig. "Kijk altijd eerst of je de pijn op een andere manier kunt bestrijden. Denk aan een warme kruik bij buikpijn, beweging of warmte bij spier- of gewrichtspijn, of voldoende slaap en water bij hoofdpijn. Pas als dat onvoldoende helpt, kun je paracetamol erbij nemen."

Kijk altijd eerst of je de pijn op een andere manier kunt bestrijden. Denk aan een warme kruik bij buikpijn of voldoende slaap en water bij hoofdpijn.

Tanya Tolido, huisarts

Guido Sanen, natuurgeneeskundig therapeut en verpleegkundige, is helemaal tegen het gebruik van paracetamol. Hij vindt het veelvuldig gebruik van de pijnstiller een zorgelijke ontwikkeling. "Het kan een schadelijke uitwerking hebben op de organen", legt Sanen uit. "Paracetamol heeft zeker een pijnstillende werking, maar we moeten ook zeker niet het placebo-effect ervan uitvlakken. Je gedachten kunnen immers krachtiger zijn dan het chemische proces dat een pijnstiller geeft."

Het lichaam kan wennen aan pijnstillers

Sanen zegt liever natuurlijke middelen te gebruiken. Zo zouden magnesium en calcium goede middellen zijn in het geval van hoofdpijn en kun je bij gewrichtspijn omega 3, kurkuma en CBD-olie slikken. "Alleen als dat niet helpt en bij acute klachten raad ik paracetamol aan. Ik zie binnen de praktijk mensen die juist van hun chemische pijnstillers af willen."

Ook Tolido raadt langdurig gebruik af. "Vaker dan vijftien dagen per maand paracetamol gebruiken als je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt, kan de klachten juist verergeren", legt de huisarts uit. "Het lichaam went aan de pijnstillers en daardoor wordt de pijn erger als je ineens geen paracetamol meer inneemt. Als dit speelt, is het verstandig om een hoofdpijndagboek bij te houden en het te bespreken met de huisarts."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen