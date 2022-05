Leerlingen grijpen naar 'studiepil' tijdens examens: 'Maakt je niet slimmer'

De examens zijn weer begonnen en dat betekent voor veel leerlingen keihard blokken. Sommige scholieren grijpen naar zogeheten 'studiepillen', die het leren zouden vergemakkelijken. Maar wat zit er in zo'n pil? En hoe werkt die precies?

Door Sarah Sitanala

Het aanbod aan 'studiepillen' is divers. Niet alleen brengen steeds meer bedrijven dergelijke pillen op de markt, ze zijn ook gewoon verkrijgbaar bij de drogist. De pillen zouden voor optimale concentratie zorgen en een kalmerend effect hebben. "Het is erg wisselend wat voor stoffen er in die 'studiepillen' zitten", zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

"We hebben geen lijst van alle beschikbare pillen en de verschillende stoffen die ze bevatten. Ook de specifieke vitamines die erin zitten variëren. Je ziet bijvoorbeeld B-vitamines, zoals vitamine B6, in sommige pillen."

Volgens het Voedingscentrum stuit je na een rondje googelen al snel op een 'studiepil' die 10 milligram vitamine B6 bevat. "Terwijl de aanbevolen hoeveelheid voor jongeren 1,5 mg is. Langdurig te veel vitamine B6 binnenkrijgen, kan risico's als gevoelloosheid, tintelingen en ernstige zenuwpijn in handen en voeten met zich meebrengen."

Je gaat er niet beter van leren

In bijna alle pillen zit cafeïne. "Cafeïne zorgt ervoor dat je langer wakker kunt blijven", zegt Toine Pieters, hoogleraar Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. "Als je te laat bent begonnen met leren, geeft het je de mogelijkheid om het leren langer vol te houden. Dat betekent alleen niet dat je daar ook beter van gaat leren."

Langdurig te veel vitamine B6 binnenkrijgen kan risico's als gevoelloosheid, tintelingen en ernstige zenuwpijn in handen en voeten met zich meebrengen.

Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid

Een kleine hoeveelheid cafeïne kan je vermoeidheid verdrijven en voor een betere concentratie zorgen, maar je kunt er al snel te veel van nemen. En hoeveel te veel is, verschilt per persoon. "Het Voedingscentrum adviseert jongeren tussen de dertien en achttien jaar om niet meer dan één kopje koffie of energiedrank per dag te drinken", zegt Groenenberg. "Zeker in combinatie met een 'studiepil' kan dat al snel zorgen voor een vrij hoge dosis cafeïne."

Hoeveelheid cafeïne in 'studiepillen' lastig te meten

Daarnaast is het volgens Pieters zo dat de hoeveelheid cafeïne in 'studiepillen' lastig te meten is. "En op eigen houtje bijslikken omdat je de gewenste effecten niet snel genoeg voelt, kan tot vervelende bijwerkingen leiden." Deze kunnen zich uiten in een rusteloos gevoel, hartkloppingen, angstgevoelens, slaapproblemen en hoofdpijn.

Een pil waar je beter van gaat leren bestaat niet, het zorgt er hoogstens voor dat je langer wakker blijft.

Toine Pieters, hoogleraar Farmaceutische Wetenschappen

Naast cafeïne en vitaminen kunnen er ook kruiden als L-theanine, Rhodiola rosea en ashwagandha aan toegevoegd zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de stof L-theanine een kalmerende en opwekkende werking op muizen heeft. Bij mensen is dat effect nog niet aangetoond. Het zal dus niet veel doen voor je concentratieboog. Verder is het zo dat je de vitaminen en kruiden die zijn toegevoegd aan een 'studiepil' ook gewoon binnenkrijgt door gezond te eten.

"Laat je dus niet bij de neus nemen", waarschuwt Pieters. "Een pil waar je beter van gaat leren bestaat niet, het zorgt er hoogstens voor dat je langer wakker blijft. Probeer de lesstof bij te houden, zodat je niet op het laatste moment stimulerende middelen nodig hebt om binnen korte tijd zoveel mogelijk lesstof te stampen. Zo'n pil maakt niet slimmer. Het is beter om in plaats daarvan een kop sterke koffie te drinken."

