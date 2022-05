Pijn bij het vrijen? 'Seks moet voor beiden plezierig zijn'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb pijn bij het vrijen. Is er iets mis met mij? Seksuoloog Astrid Kremers: "Voor veel jonge vrouwen is het plezier van hun partner helaas belangrijker dan hun eigen plezier."

Door Dorien Dijkhuis

Krijg je vaak vrouwen op je spreekuur met pijnklachten?

"Heel vaak. Vooral jonge vrouwen ervaren vaak pijn of ongemak bij geslachtsgemeenschap. Geschat wordt dat een op de vijf jonge vrouwen er last van heeft. De helft van de jonge vrouwen heeft er in haar leven weleens mee te maken gehad."

Hoe kan het dat het zoveel voorkomt?

"Verschillende factoren spelen een rol. In de eerste plaats hebben veel mensen het gevoel dat ze moeten voldoen aan het beeld dat in de maatschappij is ontstaan van hoe seks moet zijn. Onder andere dat je altijd geslachtsgemeenschap moet hebben wanneer je vrijt. Seksuologen noemen dat het dominante-heteroseksuele-coïtusscript. Dat betekent dat we seks gelijkstellen met geslachtsgemeenschap. Het is er synoniem voor geworden, terwijl seks veel meer is."

Waarom is dat een probleem?

"Voor veel mensen, maar zeker voor jonge vrouwen en jonge mannen, geeft dat script prestatiedruk. Ze hebben het gevoel dat geslachtsgemeenschap móét als er gevreeën wordt. Bij mannen kan het leiden tot erectieproblemen. Bij vrouwen kan het leiden tot pijn doordat ze tot geslachtsgemeenschap overgaan voordat ze voldoende ontspannen en opgewonden zijn."

De pijn kan een vicieuze cirkel in de hand werken.

Astrid Kremers, seksuoloog

"Die pijn kan een vicieuze cirkel in de hand werken. Want angst voor pijn zorgt voor verhoogde bekkenbodemspierspanning en verminderde opwinding. Dat maakt de kans groter dat de vagina-ingang geïrriteerd of beschadigd raakt. Zo wordt het probleem steeds groter."

Hoe valt die cirkel te doorbreken?

"Stel je eigen plezier gelijk aan het plezier van je sekspartner. Seks moet voor beiden plezierig zijn. Belangrijk daarbij is dat je tijdens het vrijen voelt, communiceert en goed afstemt met je sekspartner. Heb pas geslachtsgemeenschap wanneer je beiden ontspannen en opgewonden bent."

Heb je verder nog tips?

"Geef jezelf een levenslang pijnverbod. Penetratie hoort geen pijn te doen. Zorg voor positieve ervaringen. Soms kan het helpen om een penetratiepauze in te lassen. Dan weet je zeker dat het even geen pijn doet."

Moet je met klachten van pijn bij het vrijen hulp zoeken?

"Vrijen hoort geen pijn te doen. Als je er zelf niet uitkomt of je zorgen maakt, kun je aankloppen bij een seksuoloog. Die kan naar je luisteren, diagnostiek doen, vragen beantwoorden en uitleg geven. Goede voorlichting over seksualiteit is van cruciaal belang. Meestal is er gelukkig een oplossing!"

Astrid Kremers is geregistreerd seksuoloog NVVS bij haar praktijk sexuoloog.nl en schreef het boek 'Aandacht voor seks'.

