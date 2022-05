In de eerste maanden van dit jaar kregen vier tot vijf keer zoveel kinderen tussen nul en vier jaar waterpokken. Onder kinderen van vijf tot vijftien jaar komt de kinderziekte tot twee keer zo vaak voor als een jaar geleden, blijkt uit huisartsgegevens.

Er is mogelijk sprake van een "inhaaleffect" na de coronajaren, denkt onderzoeksinstituut Nivel. In 2020 en 2021 konden veel besmettelijke ziekten zich nauwelijks verspreiden. De scholen waren dicht en mensen moesten afstand houden van elkaar. Nu de regels versoepeld zijn, worden die ziekten gemakkelijker overgedragen.

Per 100.000 inwoners wordt wekelijks bij zo'n 150 kinderen waterpokken vastgesteld, blijkt uit de gegevens van honderden huisartsenpraktijken. Maar veel ouders laten hun kinderen uitzieken zonder dat daar een huisarts aan te pas komt.

Waterpokken worden veroorzaakt door een virus. Kinderen hebben over het algemeen vooral last van jeukende bultjes. Heel soms treden er ernstige complicaties op. Volwassenen die nog waterpokken krijgen, hebben een groter risico op bijkomende problemen.

Kinderartsen zien de laatste tijd ook vaker kinderen die besmet zijn met een zogeheten Groep A-streptokokkenbacterie, vertelden ze woensdag in de Volkskrant. Waterpokken kunnen het risico op zo'n infectie vergroten. De Groep A-streptokokkenbacterie is meestal relatief onschuldig, maar in zeldzame gevallen kan infectie leiden tot zeer ernstige ziekte.

Ook het aantal meldingen over het RS-virus stijgt sinds een paar weken. Die opleving hangt eveneens samen met de versoepeling van de coronamaatregelen. Sinds de piek in de zomer van 2021 is die epidemie blijven sluimeren, zei RIVM-viroloog Adam Meijer onlangs tegen NU.nl.