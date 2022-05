Zon, zee, strand én seks: het lijken de ingrediënten voor een zinderende zomer. Maar klopt het wel dat met de temperatuur ook de zin in seks stijgt?

"In de zomer besteden we meer aandacht aan een gezonde levensstijl", zegt Astrid Kremers, therapeut-seksuoloog en auteur van het boek Aandacht voor seks. "We doen meer ons best gezond te eten, meer te bewegen en hebben over het algemeen meer sociale contacten. Dat kan ervoor zorgen dat je lekkerder in je vel zit, waardoor je meer zin krijgt in seks."

Een plezierig seksleven heeft volgens Kremers positieve effecten op zowel je lichaam als je psyche, maar ook op je relaties. "En andersom is het zo dat wanneer je goed voor je lichaam, psyche en relaties zorgt, de kans groter is dat je meer zin krijgt in seks."

Ook de zon speelt een grote rol. Zonlicht stimuleert onder andere de aanmaak van 'gelukshormonen' endorfine en serotonine. Daarnaast maken we door zonlicht vitamine D aan. "Daar worden we vrolijk van. En zijn we vrolijk, dan kan dat onze zin in seks stimuleren", stelt Cobi Reisman, arts-seksuoloog, hoofddocent seksuologie en uroloog. Reisman stelt dat het niet specifiek om de zomervakantie gaat, maar ook om zonlicht en hogere temperaturen.

"Hoe warmer het is, hoe bloter we ons kleden, en korte rokjes met blote benen en gespierde lijven kunnen prikkelend werken", aldus Reisman. "Ook zijn we in de zomer meer extravert dan introvert. In de winter lopen veel mensen met hun gezicht naar de grond. In de zomer lopen we met ons hoofd omhoog en kijken we elkaar aan. Alles bij elkaar heb je dus meer prikkelingen in de zomer."

Meer tijd en aandacht voor elkaar

Verder gaat de zomer simpelweg ook gepaard met meer vrije tijd. "Mijn cliënten geven aan dat ze tijdens een vakantie veel leukere en meer ontspannen seks hebben dan normaal", vertelt Kremers. "Er is meer tijd, liefde en aandacht voor elkaar en er is meer ruimte voor dankbaarheid, een emotie die ons gelukkig maakt."

Kremers pleit ervoor om dat gevoel ook na de zomer vast te houden. Het volhouden van een gezonde levensstijl kan daar volgens haar bij helpen. "Ik zie in mijn praktijk dat deze mensen beduidend minder last hebben van seksuele problemen", legt de seksuoloog uit. "Tegelijkertijd zien we ook dat degenen die deze leefstijl laten varen meer last hebben van stress, pijntjes, slecht slapen en meer buikvet, onzekerheid en ontevredenheid over hun seksleven."

Huidhonger heeft niets te maken met opwinding

Feit blijft dat partners ondanks de zon, hogere temperaturen en een gezonde leefstijl verschillende seksuele verlangens kunnen hebben. "Belangrijk is om erover te praten, een middenweg te vinden en om een ontspannen, positieve sfeer en situatie te creëren", zegt Reisman.

"Ik vergelijk het altijd met eten. Voordat je kan eten, moet je ook actie ondernemen. Zoals boodschappen doen en koken, bestellen en wachten of reserveren en ernaartoe. Zo werkt het ook met seks. Je hebt niet uit het niets zin in seks."

Of we deze zomer extra geprikkeld worden door de zogenoemde 'huidhonger' van de afgelopen twee jaren, daar kan de arts kort over zijn. "Huidhonger is echt een sociaal en geen biologisch begrip", legt Reisman uit. "Het is ontstaan in de coronatijd, door het feit dat we onszelf moeten afzonderen om elkaar te beschermen. Maar huidhonger heeft niks te maken met seks en opwinding, maar veel meer sociaal contact en intimiteit."