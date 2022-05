Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik ben de hele tijd zo moe. Ligt dat aan mijn schildklier? Huisarts Tamara de Weijer: "Vrouwen lopen meer risico, vooral in het eerste jaar na de bevalling en wanneer het in de familie voorkomt."

Kun je vermoeid raken van een trage schildklier?

"Ja. Vermoeidheid kan op een te traag werkende schildklier duiden. Het is dus zeker goed om bij vermoeidheid 'zonder reden' naar de huisarts te gaan. Ook al heeft je moeheid in veel gevallen toch niks met de schildklier te maken."

Wat is een te traag werkende schildklier eigenlijk?

"De schildklier zit aan de voorkant van je hals, onder je adamsappel. Hij maakt een hormoon dat ervoor zorgt dat de stofwisseling goed werkt; hij helpt bij het omzetten van energie uit voedsel. Als de schildklier te traag werkt, komt er weinig van dit hormoon in je bloed terecht, waardoor je stofwisseling vertraagt."

“Omdat je stofwisseling vertraagt, bestaat het risico dat je verstopt raakt en aankomt.” Tamara de Weijer, huisarts

Wat merk je ervan, behalve moeheid?

"Je hele lijf gaat trager werken. Omdat je stofwisseling vertraagt, bestaat het risico dat je verstopt raakt en aankomt. Ook dikke ogen, het snel koud hebben, een droge huid, haaruitval en een onregelmatige menstruatie zijn symptomen."

Hoe wordt het veroorzaakt?

"Vaak ligt er een ziekte aan ten grondslag. In de meeste gevallen is dat de ziekte van Hashimoto, een aandoening waarbij de afweer in de war is. Het is een auto-immuunziekte, wat betekent dat het lichaam zich tegen zichzelf keert. In dit geval valt het dus de schildklier aan. Soms zie je het ook na de behandeling van kanker, een operatie aan de schildklier of een schildklierontsteking na de bevalling."

"Vrouwen lopen overwegend meer risico, vooral in het eerste jaar na de bevalling en wanneer het in de familie voorkomt."

Hoe stelt de huisarts de diagnose?

"De dokter controleert onder andere het schildklierhormoon, ook wel vrije T4 genoemd. Bij een te traag werkende schildklier is er te weinig schildklierhormoon in het bloed aanwezig. Ook controleert de huisarts het hormoon uit de hersenen dat de schildklier helpt: TSH. Daarvan zit er bij een te traag werkende schildklier vaak te veel in het bloed."

“Helaas is er weinig dat we zelf kunnen doen om de schildklier beter te laten functioneren.” Tamara de Weijer, huisarts

"Het is een heel simpele bloedtest. Als je je zorgen maakt, kun je gerust om zo'n onderzoekje vragen. Voor de meeste huisartsen is het protocol om bij vermoeidheidsklachten schildklierproblemen uit te sluiten."

Valt er iets aan te doen?

"Helaas is er weinig dat we zelf kunnen doen om de schildklier beter te laten functioneren. Bewegen en gezond eten zorgen ervoor dat je je fitter voelt, maar laten de schildklier niet sneller werken. Het hormoon zelf valt met leefstijl of voeding niet te beïnvloeden."

Moet je aan de medicijnen?

"Ja. Patiënten zullen dus altijd medicatie moeten nemen die het schildklierhormoon aanvult. Het vervelende eraan is dat het vaak lang duurt voordat je verschil merkt: een paar weken voordat de medicijnen werken en dan nog eens een paar maanden voordat je schildklier weer werkt zoals vanouds. Maar het goede nieuws is dat je uiteindelijk van die klachten afkomt."

De schildklier kan ook te snel werken, toch? Wat is dat dan?

"Bij een te snel werkende schildklier maakt het lichaam juist te veel schildklierhormoon. Daardoor gaat de stofwisseling juist sneller werken. Dat kan leiden tot hartkloppingen, zweten, onrust, irritatie, moeheid, diarree en afvallen zonder reden. Ga ook met deze klachten naar de dokter."

Tamara de Weijer is huisarts, oprichter van Vereniging Arts en Leefstijl en eigenaar van een leefstijlprogramma waarin ze mensen begeleidt naar een gezondere leefstijl. Zij schreef o.a. Het Leefstijlboek en Eet beter in 28 dagen.