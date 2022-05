Meer dan een kwart van Nederlanders die kip eten wast het rauwe vlees onder de kraan voordat het bereid wordt, met het doel de kans op verspreiding van bacteriën te verkleinen. Volgens een onderzoek van het Voedingscentrum werkt dit juist averechts, en vergroot je hierdoor de kans op verspreiding van bacteriën juist.

In het onderzoek gaven veel mensen aan dat ze het hygiënischer vinden om de kip voor bereiding te wassen. "Dat meer dan een kwart van de consumenten zegt dat ze rauwe kip wassen voordat ze het verder gebruiken, verbaasde ons wel", zegt Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. Het wassen van kip kan de bacteriën juist makkelijker doen verspreiden.

Ze kunnen zich bijvoorbeeld via druppels verspreiden naar de gootsteen, het aanrecht of spullen die op het aanrecht staan. Zo blijven de bacteriën juist achter in de keuken. Om de bacteriën te bestrijden kun je het vlees het beste verhitten.

"Kip is helaas een product waardoor nog veel mensen ziek worden. Het is goed om te weten dat door wat je zelf doet in de keuken, je een voedselinfectie kunt voorkomen", aldus Van der Vossen.

Bacteriën op kippenvlees kunnen voedselvergiftiging veroorzaken

Bacteriën op rauw kippenvlees kunnen zorgen voor een voedselvergiftiging. In de meeste gevallen komt dit door de bacteriën campylobacter of salmonella, aldus het Voedingscentrum.

Vaak voelen mensen met zo'n voedselvergiftiging zich dan een paar dagen ziek, maar soms zijn de gevolgen ernstiger. Kwetsbare groepen zoals zwangeren, ouderen en jonge kinderen kunnen ernstigere klachten krijgen.

Het RIVM meldt bijvoorbeeld dat salmonella bij sommige mensen in uitzonderlijke gevallen tot bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking of urineweginfecties kan leiden.