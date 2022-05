We kennen allemaal momenten van twijfel, maar hoe weet je of het nog zin heeft om aan je relatie te werken en wanneer niet? Twee deskundigen geven tips.

Het kan zijn dat de koek gewoon op is - misschien zit een van de twee even niet lekker in zijn vel of hebben onzekere en hectische coronatijden rimpels in de relatie veroorzaakt.

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat er speelt, zegt relatietherapeut Nina Oudshoorn. "Heb je twijfels, ga dan bij jezelf na waar die vandaan komen."

"Die twijfel kan gaan over iets van jezelf, maar het kan ook liggen aan je partner of de relatie zelf. Stel: jullie zijn net ouders geworden. Dat kan invloed hebben op hoe je met elkaar omgaat. Je bent niet alleen maar partner, maar ook vader of moeder."

Ga na hoe persoonlijke omstandigheden een rol spelen

Blijken die twijfels bij jezelf vandaan te komen, dan is het volgens Caroline Franssen, coach en docent aan de Relatie Academie, goed om bij jezelf na te gaan hoe persoonlijke omstandigheden een rol spelen. "Veel van waar je binnen een relatie over kan struikelen, komt voort uit gedrag dat je hebt aangeleerd als kind."

“Mensen die zich ongelukkig voelen in een relatie zijn in de regel mensen die zichzelf de schuld geven.” Caroline Franssen, coach en docent

Het is belangrijk om te vermijden dat je je te erg aanpast aan je partner. "Mensen die zich ongelukkig voelen in een relatie zijn in de regel mensen die zichzelf de schuld geven. Zij denken: als ik me aanpas en mijn eisen verlaag, komt het goed. Dat is niet zo." Door jezelf weg te cijferen, zullen jullie nooit op één lijn zitten. Dat is geen houdbare situatie.

Twijfels horen erbij

Merk je dat jullie relatie anders is, dan kan het volgens Franssen helpen om in relatietherapie te gaan. "Het is dan wel belangrijk dat je allebei inziet dat het niet lekker loopt en dat je beiden de motivatie hebt om eraan te werken." Ze vervolgt dat het niet altijd genoeg is om allebei te erkennen dat er problemen zijn: "Omdat je je eigen patronen niet ziet, kan het goed zijn om het daar met een buitenstaander over te hebben."

“Geen enkele relatie gaat alleen maar goed, twijfels horen erbij.” Nina Oudshoorn, relatietherapeut

Hoewel het goed is om te weten wat er speelt en waar het in jullie relatie aan ontbreekt, hoeven twijfels volgens Oudshoorn niet altijd iets ernstigs te betekenen. "Geen enkele relatie gaat alleen maar goed, twijfels horen erbij." Dat is wat gevoelens met ons doen, aldus de relatietherapeut.

Een relatie gaat niet vanzelf

Twijfels zijn dus niet per definitie slecht. "Het kan ook een kans zijn om jezelf beter te begrijpen en ook je partner de kans te geven om jou beter te doorgronden. En is duidelijk wat er scheelt, dan kun je dat bespreekbaar maken. Daarvoor is het wel nodig dat jullie goed communiceren en over gevoelens kunnen praten", aldus Oudshoorn.

“Vraag niet te veel van elkaar, maar blijf ook je vrienden zien.” Caroline Franssen, coach en docent

Dat kun je leren, zegt Franssen. "Doe communicatieoefeningen. Vraag de ander wat hij of zij nodig heeft, daar is zo veel winst te behalen. Veel mensen zijn emotioneel analfabeet en hebben niet leren omgaan met emoties als angst, verdriet en woede."

De coach vervolgt dat een relatie niet vanzelf gaat: "Dat leren we niet op school of van onze ouders. Als je jezelf kent, kun je leren herkennen wanneer je je bijvoorbeeld te afhankelijk opstelt en wat je kunt doen om je niet op een bepaalde manier te voelen en ook om daar uiting aan te geven."

Blijf ook je vrienden zien

Daarnaast is het volgens Franssen belangrijk om dingen te blijven ondernemen. "Vraag niet te veel van elkaar, maar blijf ook je vrienden zien. Het is goed om iets voor jezelf te blijven doen. Ga bijvoorbeeld pottenbakken of een taal leren. In een goede relatie kun je het niet alleen samen goed hebben, maar ook in je eentje of met anderen."

Komen jullie er niet meer uit, kan het moeilijk zijn om te bepalen of en wanneer de relatie op is. "Daar is geen richtlijn voor, dat kun je nooit helemaal zeker weten", legt Oudshoorn uit. "Het is niet een kwestie van weten, maar een kwestie van voelen. Wat het volgens de relatietherapeut complex maakt, is dat we zeker willen weten dat we geen fout maken of later spijt krijgen. "Het is niet iets rationeels, maar ik geloof dat we dat diep vanbinnen wel aanvoelen."