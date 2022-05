Bijna zes op de tien volwassenen in Europa kampen met overgewicht of obesitas (ernstig overgewicht), staat in een dinsdag gepresenteerd rapport van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Nederland zit iets onder dit gemiddelde.

Ook is bijna een op de drie kinderen in Europa zwaarlijvig. Het gaat om 29 procent van de jongens en 27 procent van de meisjes. Wereldwijd zijn overgewicht en obesitas alleen in de Verenigde Staten een groter probleem dan in Europa.

In Nederland heeft ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht. Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM bleek dat 14 procent dat jaar obesitas had.

Overgewicht in Nederland komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, maar vrouwen hebben vaker obesitas dan mannen. Verder komt overgewicht vaker voor bij laagopgeleiden (60 procent) dan bij hoogopgeleiden (41 procent), aldus het CBS.

Overgewicht en obesitas We spreken van overgewicht bij een BMI (Body Mass Index) van 25 tot 30.

Bij een BMI vanaf 30 is sprake van obesitas.

Je berekent je BMI door je gewicht in kilo's te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Ook kun je vaak online je BMI laten berekenen, bijvoorbeeld op de website van het Voedingscentrum.

Grotere kans op ernstige ziekten

Zwaarlijvigen hebben een grotere kans op het krijgen van kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en luchtwegaandoeningen. Overgewicht en obesitas zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa, met naar schatting 1,2 miljoen sterfgevallen per jaar. Dat komt overeen met 13 procent van de totale sterfte.

De WHO stelt ook dat mensen met obesitas onevenredig zwaar zijn getroffen door de gevolgen van de coronapandemie. Zo zijn veel mensen ongezonder gaan eten en minder gaan bewegen.

Dat heeft volgens de onderzoekers gevolgen voor de volksgezondheid in de komende jaren. "En het zal aanzienlijke inspanningen vergen om dit terug te draaien", staat in het rapport.