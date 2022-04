Het aantal mensen dat zich vorig jaar liet testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) is met 30 procent gestegen tot 138.436, meldt het RIVM donderdag. Dat is nog wel 8 procent lager dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van COVID-19.

De toename komt vooral doordat er in 2020 minder zorg beschikbaar was bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG's) als gevolg van de coronapandemie. In 2021 konden weer meer mensen gebruikmaken van deze zorg dan het voorgaande jaar.

Bij ruim 17 procent van de vrouwen die zich lieten testen was de uitslag positief. Bij mannen was bijna een kwart positief. "Het percentage positieve tests was lager dan in 2020 maar nog wel hoger dan in 2019, met name bij heteroseksuele mannen en mannen die seks hebben met mannen", aldus het RIVM.

Chlamydia is al jaren de meest voorkomende soa. Vorig jaar werd chlamydia ruim 20.000 keer vastgesteld, tegenover 16.000 keer in 2020 en 21.000 keer in 2019.