Ouder worden we allemaal: niet alleen wijzelf, maar ook onze dierbaren. Hoe zorgen we het beste voor mensen die ouder worden? Laten we ouderen zo lang mogelijk thuis wonen of is het beter iemand te laten opnemen in een verpleeghuis?

Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis, zo luidt het standpunt van de overheid. Dat geldt nu voor minder dan 10 procent van de ouderen. De grootste groep blijft thuis wonen, zegt Els Hofman, projectleider ouderen bij Movisie.

Dat heeft onder andere te maken met het verminderen van de verpleeghuiszorg om op zorgkosten te besparen. "Positief is dat we steeds gezonder oud worden, ons verbonden voelen met de buurt en langer blijven deelnemen aan de maatschappij", aldus Hofman.

Als je twijfelt aan de houdbaarheid van de situatie, zijn er een aantal punten die je kunt oppakken zodat je vader, moeder, opa of oma zo lang mogelijk thuis kan wonen. Daarbij is het zeer belangrijk dat iemand niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond blijft.

“Neem als oudere de verantwoordelijkheid om uit te spreken hoe je je voelt. Maar doe dat andersom ook als zoon of dochter. Waar moet je rekening mee houden?” Els Hofman, projectleider ouderen

"Daar kun je voor zorgen door mee te denken en te stimuleren dat iemand zoveel mogelijk actief blijft", zegt Hofman. "Dat gaat het beste door je samen te richten op wat die persoon leuk vindt: iets wat ooit plezier bracht weer oppakken kan motiverend werken."

Daarnaast is het ook belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat te doen als thuis wonen moeilijk wordt. "Neem ook als oudere de verantwoordelijkheid om uit te spreken hoe je je voelt, en waar je over een aantal jaar hoopt te zijn. Maar doe dat andersom ook als zoon of dochter. Waar moet je bijvoorbeeld rekening mee houden? Beter het gesprek aangaan in een situatie waarin er nog van alles kan dan als er crisis is."

Op tijd aan de bel trekken

Thuis wonen is niet langer mogelijk als er 24 uur per dag nabije zorg nodig is, zegt specialist ouderengeneeskunde Mahtab van de Belt. "De huisarts stelt, eventueel samen met thuiszorg en een arts, in overleg met familie vast wanneer dat het geval is."

Volgens de Wet langdurige zorg komt een oudere in aanmerking voor opname in een verpleeghuis als die persoon zichzelf niet meer kan redden, in geval van ernstige verwaarlozing of lichamelijk letsel door ziekte, aandoening of beperking, als iemands ontwikkeling ernstig wordt geschaad of als de veiligheid in het geding is.

“Familieleden weten lang niet altijd waar zij op moeten letten en een huisarts heeft niet altijd paraat wie in de buurt welke zorg nodig heeft.” Mahtab van de Belt, specialist ouderengeneeskunde

Hoewel je als familie dus niet zelf kunt besluiten dat het moment daar is, zijn naasten wel belangrijk om op tijd aan de bel te trekken en aan te geven dat de thuissituatie wat hen betreft niet langer mogelijk is. "Familieleden weten lang niet altijd waar zij op moeten letten en een huisarts heeft niet altijd paraat wie in de buurt welke zorg nodig heeft", zegt Van de Belt.

Kwaliteit van leven beschermen

Is eenmaal vastgesteld dat een verpleeghuis de beste optie is, kun je niet zomaar bij je eerste keus terecht. "Dat hangt af van welke categorie zorg nodig is", zegt Van de Belt. Volgens haar specialiseren verpleeghuizen zich, net als ziekenhuizen, in bepaalde vormen van zorg.

"Heb je wel de keuze, raad ik aan goed na te gaan of de behandelingen die zij aanbieden nog steeds actueel zijn. Verder kan het goed zijn te informeren bij andere bewoners hoe zij de zorg en het wonen daar ervaren."

“Ga je niet veel liever met je moeder een wandeling maken of koffie drinken, in plaats van haar iedere dag onder de douche te zetten?” Mahtab van de Belt, specialist ouderengeneeskunde

Verpleeghuis of niet, in de levensfase wanneer die vraag speelt, gaat het in de meeste gevallen om de laatste jaren van iemands leven. "Hoe je die kwaliteit kunt beschermen, is een moeilijke vraag en voor iedereen anders", aldus Mahtab. "Ik zou willen aanraden ook je eigen grenzen te bewaken. Wil je je energie steken in de verzorging van je moeder, zoals haar onder de douche zetten, of laat je dat aan de professionele zorg over en ga je liever met je moeder een wandeling maken of koffie drinken?"

Ook eenzaamheid speelt een rol

Daarnaast ziet Van de Belt dat ouderen hun dierbaren niet tot last willen zijn. Verder kan lang thuis blijven wonen ook leiden tot eenzaamheid als het sociale vangnet wegvalt door bijvoorbeeld ziekte of overlijden. Hofman: "Belangrijk is dat je altijd blijft overleggen met degene om wie het gaat. Voor sommigen is een verpleeghuis prima, maar het kan ook zo zijn dat je vader of moeder daar vanwege personeelstekort niet de aandacht krijgt die zij nodig hebben."

Tot slot wil Hofman het belang benadrukken van het langer thuis laten wonen van ouderen in hun eigen omgeving. "Wij dragen hierin allemaal verantwoordelijkheid: ouderen door goed voor zichzelf te zorgen en actief in het leven te staan; naasten door bespreekbaar te maken hoe de toekomst eruit kan zien; gemeenten en lokale organisaties door in te zetten op preventie met een levendig en aantrekkelijk aanbod voor ouderen, dat in overleg met hen is gemaakt. Als dat lukt, hebben we veel gewonnen. Gelukkigere ouderen leiden absoluut tot minder zorgkosten."