Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb last van overmatig zweten. Is daar iets aan te doen? Dermatoloog Patrick Kemperman: "Ga met zweetklachten naar de huisarts als het voor zoveel schaamte zorgt dat je sociale contacten gaat mijden."

Ik zweet vaak. Is dat abnormaal?

"Zweten is in principe heel gewoon. Vooral als het warm is of als we ons inspannen, gaan we zweten. Sommige mensen zweten meer dan anderen."

Waarom zweten we eigenlijk?

"In het lichaam zitten warmte- en koudesensoren die de omgevingstemperatuur en de lichaamstemperatuur waarnemen en doorsturen naar de hypothalamus, de interne thermostaat in de hersenen. Die wil de temperatuur het liefst stabiel houden. Dus als de lichaamstemperatuur stijgt, geven de hersenen een prikkel aan de zweetklieren om meer zweet te produceren."

"Zweet verdampt en het verdampen neemt warmte mee. Zo koelt het lichaam af. Maar ook andere factoren in het lichaam, zoals psychische stress en angst, kunnen zorgen voor een verhoogde zweetproductie. Denk maar aan de uitdrukking 'het zweet breekt me uit'."

Waarom stinkt zweet soms zo?

"Zweet uit je huid ruik je eigenlijk amper. De transpiratiegeur wordt veroorzaakt door bacteriën die op bepaalde plekken op de huid toenemen, zoals in de oksels. Ook voeding kan invloed hebben. Knoflook, uien, alcohol en sterke kruiden zoals kerrie kunnen een penetrante geur aan je zweet geven."

Valt er iets te doen tegen overmatig zweten? Vaker douchen?

"Je gaat niet minder zweten door je vaker te wassen. Wel kan het fijner aanvoelen. Doe wel elke dag schone kleren aan en draag wijde, luchtige kleding van natuurlijk materiaal. Synthetische materialen wakkeren het zweten alleen maar aan."

Moet je ermee naar de dokter?

"Realiseer je dat iedereen zweet. Er rust haast een taboe op, maar zweten is normaal. Bij plots overmatig zweten over het hele lichaam is het raadzaam naar de huisarts te gaan. Een onderliggend ziektebeeld kan de oorzaak zijn."

"Plaatselijk zweten, zoals alleen aan handen, voeten of oksels, heeft niets met eventuele gezondheidsproblemen te maken. Als je er heel veel last van hebt en het belemmert je in je functioneren, omdat je je te veel schaamt of sociale contacten uit de weg gaat, is het raadzaam om met je klachten naar de dokter te gaan."

Zijn er antizweetmiddelen?

"Bij de drogist zijn verschillende middelen te koop die het zweten onder de oksels zouden tegengaan, maar over het algemeen camoufleert deodorant alleen de geur. Wat wél kan werken, is deodorant met aluminiumchloride, een zogenoemd antiperspirant. Aluminiumchloride verstopt de zweetkliertjes een beetje, waardoor je minder gaat zweten."

En als je bij de dokter komt? Welke behandelingen zijn er dan?

"In erge gevallen kan de huisarts je doorverwijzen naar de dermatoloog. Dan kan bijvoorbeeld botulinetoxine worden ingezet. Dat remt de prikkeloverdracht van de zenuw naar de zweetklier. Het is heel effectief, maar het nadeel is dat je elke drie tot zes maanden nieuwe injecties nodig hebt."

"Ook de miraDry-behandeling kan helpen. Die schakelt met behulp van elektromagnetische energie de zweetkliertjes onder de oksels definitief uit. Een andere behandelmethode is iontoforese. Dit wordt vooral toegepast bij zweetvoeten en -handen. Voor wie zweet over het hele lichaam zijn er pillen, maar die hebben vaak ook bijwerkingen. Bespreek de mogelijkheden met je arts."

Patrick Kemperman is dermatoloog bij het Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.