Iedereen heeft weleens last van een slechte adem. Bijvoorbeeld in de ochtend, na het drinken van een kop koffie of na het eten van knoflook en ui. Maar wat kun je doen als die slechte adem blijft? Tandarts Maaike Schutjes en huisarts Tanya Tolido geven advies.

Zo'n 15 procent van de mensen heeft last van halitose. Van halitose is sprake als je constant een slechte adem hebt.

Anders dan vaak wordt gedacht, wordt een slechte adem meestal niet veroorzaakt door de maag.

In 90 procent van de gevallen zijn problemen in de mond de boosdoener en slechts in 10 procent van de gevallen is het de maag die voor een slechte adem zorgt. Dat blijkt uit cijfers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Een slokje water kan helpen

"In de meeste gevallen wordt halitose veroorzaakt door een teveel aan bacteriën die van nature in de mond aanwezig zijn", legt Schutjes uit. "Tijdens je slaap wordt er minder speeksel aangemaakt, dat zorgt ervoor dat bacteriën meer kans hebben om te groeien, met de bekende ochtendgeur tot gevolg."

“Met een slokje water breng je de speekselproductie en de neutraliserende werking van het speeksel weer op gang.” Maaike Schutjes, tandarts

De zwavelverbindingen en afvalstoffen van deze bacteriën veroorzaken die onaangename geur. Het helpt volgens de tandarts om na het wakker worden een slokje water te nemen of je mond te spoelen. "Daarmee breng je de speekselproductie en de neutraliserende werking van het speeksel weer op gang."

Wanneer er sprake is van een langdurige slechte adem helpt alleen een slokje water niet. "Het teveel aan bacteriën is in dit geval niet weg te spoelen, omdat het hardnekkiger is", aldus Schutjes. "In dat geval kan er sprake zijn van tongcoating: een geelbruine aanslag op de tong, waarbij bacteriën zich achterin in de diepe groeve van de tong hebben genesteld."

Gaatjes veroorzaken geen slechte adem

De een heeft meer aanleg dan de ander om een dergelijke aanslag te ontwikkelen. "Die is het beste te verwijderen door twee keer per dag een tongschraper over de tong te halen en daarnaast een speciaal mondspoelmiddel te gebruiken."

Een sterke mondgeur kan ook door een ontsteking aan het tandvlees of het kaakbot veroorzaakt worden. "Er zijn dan bacteriën aanwezig die niet iedereen heeft", zegt Schutjes. "In dit geval kun je het beste je tanden en tandvlees laten reinigen door een mondhygiënist. Daarnaast kun je zelf rondom de tanden en kiezen tandplak verwijderen door goed te poetsen. Overigens is het een fabeltje dat gaatjes een slechte adem veroorzaken."

Blijf erover praten

Een ander fabeltje is dat kauwgom en pepermunt helpen tegen de bacteriën. "Zodra je een kauwgompje neemt, heb je het idee dat het helpt omdat het fris smaakt", zegt Schutjes. "Maar smaak is niet hetzelfde als adem."

“Het kan helpen mondspoelmiddelen als chloorhexidine of waterstofperoxide te gebruiken, die werken antibacterieel.” Tanya Tolido, huisarts

Mocht de slechte adem na een gebitsreiniging, goed poetsen, twee keer per dag tongschrapen en het mondspoelmiddel na twee maanden nog niet weg zijn, dan is er het halitosespreekuur. "Ik raad patiënten aan er altijd over te blijven praten met een tandarts die advies kan geven. Het is voornamelijk een psychisch en sociaal probleem, mensen schamen zich en mijden sociaal contact."

Andere factoren die een rol kunnen spelen

Er zijn ook andere factoren die een rol kunnen spelen bij een langdurige slechte adem. Denk aan een keel-neus-oorontsteking met dik slijm achter in de keel, ontstoken amandelen, medicijngebruik, stofwisselingsziekten en aandoeningen aan de longen of het maag-darmstelsel. Huisarts Tolido: "Een slechte adem is nooit het enige symptoom van een ergere aandoening. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn."

Ook de huisarts adviseert regelmatig een tandarts en mondhygiënist te bezoeken. "Daarnaast kan het helpen om mondspoelmiddelen als chloorhexidine of waterstofperoxide te gebruiken, die werken antibacterieel", aldus Tolido. Ze waarschuwt wel voor langdurig gebruik van chloorhexidine. "Dat kan een bruine verkleuring van tong en tanden tot gevolg hebben."

Kauwen op peterselie

Waterstofperoxide kan na een week haartong veroorzaken: een gekleurd laagje op de tong. Dit lijkt op haargroei, maar dat is het niet en het is ook niet schadelijk. "Verder adviseer ik mijn patiënten te stoppen met roken, alcohol en knoflook."

Over tips als kauwen op peterselie, iedere dag een theelepel Maggi of sabbelen op een citroen, kan Tolido kort zijn: "Deze tips zouden best voor even kunnen werken, maar het zijn geen langetermijnoplossingen. Wat helpt, is regelmatig iets eten of drinken. Verder adviseer ik naast voeding ook te kijken naar je mondhygiëne en spijsvertering. Pas als dat niet werkt, wordt gekeken naar andere oorzaken."