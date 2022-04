Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: hoe kan het dat sommige mensen na een coronabesmetting hun reukvermogen kwijtraken? En komt je reuk weer terug? Kno-arts Willeke Lok: "Begin zo snel mogelijk met reuktraining."

Zijn er veel mensen die hun reukvermogen na corona zijn kwijtgeraakt?

"Ja, het komt veel voor. Maar het is niet nieuw. We kenden het ook vóór COVID-19 al van andere virusinfecties. Ook een 'gewone' verkoudheid kan ervoor zorgen dat je je reukvermogen kwijtraakt."

Hoe kan het dat je reuk verdwijnt?

"Het komt doordat het virus de reukzenuw aantast. Die loopt vanuit de hersenen naar de neus en bestaat uit allerlei losse vezeltjes die door heel kleine gaatjes lopen. Wanneer de reukzenuw geïnfecteerd raakt, zwelt hij een beetje op en kan dan bekneld raken. Daardoor vermindert de werking van de zenuw waardoor je minder of niets meer ruikt."

“Als je niks meer ruikt, proef je nog wel dat jam zoet is, maar niet of het om aardbeienjam of perenjam gaat.”

"Bij corona werkt het mechanisme trouwens net iets anders. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk heeft het virus direct effect op de zenuw. Zwelling speelt mogelijk dus minder een rol."

Is dat goed of slecht nieuws?

"Op zich goed nieuws. Bij zwelling kan de zenuw dermate bekneld raken dat hij kapot knakt en niet meer te herstellen valt. Wanneer enkel de zenuw beschadigd is, lukt dat meestal nog wel. Na een coronabesmetting krijgen de meeste mensen hun reukvermogen gewoon weer terug."

Valt er iets tegen te doen?

"Ik raad patiënten altijd aan om reuktraining te doen. Die bestaat uit een setje van vier potjes met etherische oliën waarmee je dagelijks moet oefenen. Het prikkelt de reukzenuw en stimuleert de groei van de zenuwvezels. Begin er zo snel mogelijk mee. Hoe sneller, hoe meer kans dat je reukvermogen terugkeert."

Hoe kan het dat je behalve je reuk ook je smaak verliest?

"Met je mond proef je eigenlijk alleen maar de basissmaken: zout, zuur, zoet en bitter. Smaak wordt verder voor een groot deel bepaald door het aroma. En aroma komt binnen via de neus. Als je niks meer ruikt, proef je bijvoorbeeld wel dat jam zoet is, maar niet of het om aardbeienjam of perenjam gaat."

“Sommige mensen krijgen de neiging om extra zoute of zoete dingen te gaan eten, omdat ze die smaken nog wél proeven.”

"Of denk aan koffie. Mensen die hun reukvermogen kwijt zijn, klagen dat koffie zo bitter smaakt. Dat komt doordat het grootste deel van de lekkere smaak van koffie wordt bepaald door de geur. Het is belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat je alleen de basissmaken nog proeft."

Waarom is dat belangrijk?

"Omdat het invloed kan hebben op je eetgedrag. Sommige mensen krijgen de neiging om extra zoute of zoete dingen te gaan eten, omdat ze die smaken nog wél proeven. Chips is bijvoorbeeld berucht. Dat smaakt lekker zout en kraakt bovendien lekker. Maar dat is natuurlijk niet echt gezond."

"Daarnaast heeft je neus ook een waarschuwingsfunctie. Bijvoorbeeld bij brand of een gaslek, maar ook bij bedorven voedsel. Schimmel heeft een sterke geur. Als je niks ruikt, zet dan andere zintuigen in. Kijk goed of je eten nog vers is."

Is er een medicijn dat kan helpen?

"In Utrecht loopt een studie waarin wordt onderzocht of prednisolon (een ontstekingsremmer, red.) kan helpen bij reukverlies. De studie is nog niet afgerond, dus vooralsnog is er geen bewezen medicijn. Alleen reuktraining."

Dr. Willeke Lok is kno-arts bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht en Dordrecht.