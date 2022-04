De NIPT-test wordt volgend jaar voor alle zwangeren gratis. Nu kost de prenatale test op het edwards-, patau- en downsyndroom nog 175 euro, waardoor hij niet voor iedereen toegankelijk is.

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de NIPT. Als dat is afgerond wil minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) hem vanaf 1 april 2023 kosteloos beschikbaar stellen voor iedereen die de test wil laten afnemen.

De zogenoemde Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een bloedonderzoek en een zeer betrouwbare manier om afwijkingen bij een ongeboren kind vast te stellen. De test kan worden afgenomen vanaf elf weken zwangerschap. Zwangeren kunnen op dit moment kiezen voor twee soorten: een test met of zonder nevenbevindingen. Nevenbevindingen zijn alle chromosoomafwijkingen los van trisomie 21 (down), trisomie 18 (edwards) en trisomie 13 (patau) waar sowieso op wordt getest.

Een groot voordeel van de NIPT is dat het onderzoek geen risico vormt voor de zwangere of het kind. Bij een vruchtwateronderzoek of een vlokkentest is wel een verhoogd risico op een miskraam. Als bij een zwangere een trisomie 21, 18 of 13 wordt ontdekt, zal ter controle wel altijd een vruchtwateronderzoek of vlokkentest worden uitgevoerd.

De NIPT is op dit moment alleen beschikbaar voor zwangeren die toestemming geven deel te nemen aan het lopende wetenschappelijke onderzoek en die bereid zijn een eigen bijdrage van 175 euro te betalen. Dat is vanaf 1 april 2023 niet meer nodig, zegt de minister.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen om de NIPT voor iedereen beschikbaar te stellen "zijn in volle gang", schrijft Kuipers. Het RIVM heeft de aanbesteding met de laboratoria afgerond, maar aan aanbestedingen voor onder meer de apparatuur wordt nog gewerkt. Ook moeten de ICT-systemen nog aangepast worden en loopt er een vergunningaanvraag.

Medici werken ook nog aan een richtlijn om te regelen hoe de zwangere geïnformeerd kan worden als uit het onderzoek een andere afwijking naar voren komt dan de drie symptomen waar de NIPT zich op richt. De Gezondheidsraad adviseerde in 2020 om nevenbevindingen alleen te melden als ze klinisch relevant en ernstig zijn.