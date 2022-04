Vasten lijkt allerlei gezondheidsvoordelen te hebben. Toch komen sommige mensen tijdens de ramadan juist een paar kilo aan. Hoe kan dat en hoe voorkom je dat? "Je lichaam zit 's nachts helemaal niet zit te wachten op suiker uit dadels en baklava."

Volgens gezondheidswetenschapper Maaike de Vries, auteur van boeken als Burn Baby Burn en Hoe word ik een supervetverbrander, lijkt vasten gezondheidsvoordelen te hebben. "Een tijdje niet eten zorgt er in je lichaam voor dat er processen van herstel, opschonen en regeneratie op gang komen. Het leidt vaak tot gewichtsverlies en ontregelde bloedsuikerspiegels herstellen zich", zegt ze.

Toch zijn er ook onderzoeken waaruit blijkt dat mensen tijdens de ramadan een paar kilo aankomen. "Ramadan is een wat bijzondere manier van vasten", erkent De Vries. "Je eet alleen als de zon onder is. De mens heeft een 24 uursritme en dat betekent dat je lichaam 's avonds of 's nachts niet zit te wachten op dadels en baklava. Voor een keer is dat niet zo'n ramp, maar als je dat langere tijd doet, kun je je ontregeld gaan voelen."

We kennen het vasten tegenwoordig vooral van de ramadan. Maar ook in andere religies is vasten een terugkerend ritueel, zegt Peter Nissen, hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Zo kennen christenen de veertigdagentijd als bezinning op de christelijke levenspraktijk. De vastenperiode begint op Aswoensdag, na drie dagen van carnaval. De vastenperiode eindigt komende zaterdag (16 april) op wat Stille Zaterdag wordt genoemd.

Het lichaam bestaat voor flink deel uit vet

Als je tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eet, dan gaat je lichaam vet verbranden. Het lichaam heeft een voorkeur voor glucose als brandstof, maar de reservetank is klein. Het lichaam is beter in het opslaan van vet. De Vries: "Dat komt doordat het lichaam voor een flink deel uit vet bestaat. Stel, je weegt 60 kilo en hebt een vetpercentage van 25. Dan is dat 15 kilo vet."

“Als je veel suiker, witte rijst en witbrood eet, krijg je daarna een suikerdip en heb je snel weer trek.” Maaike de Vries, gezondheidswetenschapper

"Door tijdens ramadan koolhydraten, zeker suiker, te eten, maak je het jezelf moeilijk", zegt De Vries. "Als je veel suiker, witte rijst en witbrood eet, krijg je daarna zeker een suikerdip en heb je snel weer trek. Je kunt beter vette vis, noten, olijfolie en avocado eten. Daarmee hou je je bloedsuiker stabieler en kun je lichaamseigen vetten verbranden."

Eet het zoete als laatste

Als de verleiding van baklava groot is, eet het zoet dan als laatste. In haar recent verschenen boek Glucose Revolutie beschrijft Jessie Inschauspé de voordelen van eten in de juiste volgorde. "Eerst vezels, dan eiwitten en vetten en als laatste zetmeel en suikers", aldus Inschauspé. Dit zorgt voor minder bloedsuikerpieken dan wanneer zetmeel en suikers als eerste worden gegeten.

“Als je veel hebt gelijnd of eetproblemen hebt gehad, laat je dan begeleiden door een diëtist. Zeker jongeren zijn kwetsbaar.” Eric van Furth, bijzonder hoogleraar Eetstoornissen

Vasten lijkt goed en gezond. Toch is het geen "baat het niet, dan schaadt het niet". Als je veel hebt gelijnd of eetproblemen hebt gehad, laat je dan begeleiden door een diëtist. Zeker jongeren zijn kwetsbaar, zegt Eric van Furth, bijzonder hoogleraar Eetstoornissen verbonden aan de afdeling psychiatrie van het LUMC en directeur van GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula.

Gevarieerd eten is belangrijk

"De meesten die gaan lijnen, houden er op een gegeven moment mee op", zegt Van Furth. "Sommigen niet, en dan wordt het een eetstoornis." De kwetsbaarheid is vermoedelijk genetisch bepaald, al helpen sociale media niet mee. "Als je op sociale media vooral veel afgetrainde en slanke mensen volgt en het algoritme heeft dat door, zal dat je niet gelukkiger maken", aldus de hoogleraar.

Als er mag worden gegeten, is het ook van belang wát er wordt gegeten. "Minder gevarieerd eten is niet ongevaarlijk", zegt Van Furth. "Dat zie je bijvoorbeeld ook bij sporters die vooral veel eiwitten gaan eten, dan laat je je lichaam tegenstrijdige dingen doen." De Vries: "Je kunt na zonsondergang beter twee keer goed eten dan de hele tijd door blijven eten. Eet pure, verse en onbewerkte producten. En laat frisdrank staan, dat scheelt al een hoop suiker."