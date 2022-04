Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: waarom is het belangrijk om af en toe je bloeddruk te meten? Huisarts Tamara de Weijer: "Je zorgt het best voor je hart wanneer het nog gezond is. De bloedruk geeft inzicht in het risico op hart- en vaatziekten."

Waarom is het belangrijk om de bloeddruk te meten?

"Een hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. Zelf merken we er meestal niets van. Het komt veel voor; een derde van de mensen tussen de dertig en zeventig jaar heeft een te hoge bloeddruk, blijkt uit huisartsgegevens. Dat zijn 2,8 miljoen Nederlanders. Geschat wordt dat er nog 1,2 miljoen mensen met een te hoge bloeddruk zijn die het niet van zichzelf weten."

Waarom vergroot een hoge bloeddruk het risico op hart- en vaatziekten?

"Dat hypertensie het risico op een beroertes, hartinfarcten of hersenbloedingen vergroot komt doordat de hoge druk de vaatwand beschadigt. Op de beschadigde plekken kunnen zich vetten afzetten die kunnen verkalken: er ontstaan oneffenheden aan de binnenkant. Daardoor worden de aderen stijver en nauwer."

Moet iedereen de bloeddruk meten?

"Ik raad iedereen ouder dan veertig jaar aan minimaal één keer per jaar de bloeddruk te meten ter controle. Zeker wanneer je diabetes of overgewicht hebt, rookt of veel stress hebt en wanneer een hoge bloeddruk in de familie voorkomt."

Hoe kun je je bloeddruk meten?

"Dat kan bij de huisarts, maar het kan ook gewoon thuis met een goede bloeddrukmeter. Laat je in dat geval door de huisarts adviseren welk apparaat je het best kunt aanschaffen. Een goed exemplaar hoeft niet duur te zijn."

Wanneer weet je of je bloeddruk te hoog is?

"Als je meet met een bloeddrukmeter verschijnen er twee getallen in beeld, gescheiden door een schuine streep. Het eerste getal is de bovendruk: als je hart samentrekt gaat het bloed het lichaam in waardoor de druk in de vaten op zijn hoogst is. Als het hart daarna weer ontspant, ontstaat er een lagere druk. Dat heet de onderdruk."

"Bij de huisarts houden we een bovengrens aan van 140/90. Daaronder is je bloeddruk gezond. Thuis mag de bloeddruk eigenlijk niet boven de 130/90 uitkomen. Dat komt doordat je thuis vaak wat relaxter bent waardoor de bloeddruk automatisch lager is."

Kunnen we zelf iets doen om de bloeddruk te verlagen?

"Zeker! Eet niet meer dan 6 gram zout per dag. 80 procent van het zout dat we dagelijks binnenkrijgen komt niet uit het zoutvaatje, maar zit in bewerkte producten zoals brood, kant-en-klaarmaaltijden, bouillon, sauzen en vleeswaren. Lees het etiket in de supermarkt."

“Medicatie doet de bloeddruk dalen. Maar het neemt de oorzaak niet weg.”

"Eet verder veel groenten. Die zijn rijk aan kalium en dat heeft een bloeddrukverlagend effect. Hetzelfde geldt voor beweging. Ga elke dag een uur wandelen als je hypertensie hebt. Stress is ook funest, dus probeer daar iets aan te doen. Ga de natuur in of doe aan mindfulness. Ook slaap heeft een beschermende werking. Dus zorg dat je voldoende slaapt."

Moet je niet gewoon bloeddrukpillen slikken?

"Medicatie doet inderdaad de bloeddruk dalen. Maar het neemt de oorzaak niet weg. Bovendien hebben pillen bijwerkingen. Soms kan het niet anders, maar in de meeste gevallen geldt dat je met leefstijlaanpassingen veel meer bereikt. 80 procent van de beroertes valt bijvoorbeeld te voorkomen door leefstijlinterventies."

