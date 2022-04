Sinds half maart is er officieel sprake van een griepgolf in Nederland, maar huisartsen zien relatief weinig mensen die met griepverschijnselen op het spreekuur komen. Vanwege de coronapandemie zijn de griepcijfers niet goed te vergelijken met voorgaande jaren, zegt onderzoeksinstituut Nivel tegen NU.nl.

"We vermoeden dat veel mensen met klachten een coronatest doen en thuis gaan uitzieken als die negatief blijkt te zijn, zonder naar de huisarts te gaan. Daardoor zijn onze griepcijfers mogelijk lager dan normaal en niet goed te vergelijken met eerdere jaren", zegt Nivel-onderzoeker Mariëtte Hooiveld.

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging denkt dat veel mensen thuis uitzieken als blijkt dat hun klachten niet veroorzaakt worden door het coronavirus. Dat terwijl ze voor de coronapandemie met diezelfde klachten mogelijk wel naar de huisarts waren gegaan.

"Het aantal mensen met een griepachtig ziektebeeld dat bij de huisarts komt, is strikt genomen nog steeds onder de epidemische grens", aldus Hooiveld. Het is volgens haar "uitzonderlijk" dat er gesproken wordt van een griepepidemie "terwijl huisartsen eigenlijk niet eens zo veel patiënten met griep zien".

In de neus- en keeltesten die huisartsen afnamen bij patiënten die wel op het spreekuur kwamen, werd relatief vaak het influenzavirus gevonden. Omdat ook uit "andere surveillancebronnen" bleek dat er veel griep rondgaat, spreken het RIVM en Nivel toch van een griepepidemie.

In Nederland is officieel sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen hun huisarts bezoeken en minstens 10 procent het influenzavirus heeft. Die data worden bijgehouden door Nivel en het RIVM. Dit jaar is dat aantal van 58 tot nu toe niet gehaald.

Angst voor extra hevige griepgolf volgens onderzoekers onnodig

Door de maatregelen als gevolg van de coronapandemie zijn griepvirussen de afgelopen twee jaar nauwelijks rondgegaan. Dat wil volgens onderzoek van het Amsterdam UMC echter niet direct zeggen dat mensen nu extra vatbaar zijn nu de 'gewone' griep weer terug is. Het menselijke immuunsysteem zou gemiddeld nog ongeveer net zo goed bestand zijn tegen griep als voor de coronapandemie.

"Het risico op een grote griepepidemie is nu niet anders dan in de jaren voor de pandemie, dat is onze belangrijkste conclusie", zegt hoogleraar virologie Menno de Jong van Amsterdam UMC tegen persbureau ANP. "We lijken dus niet heel bang te hoeven zijn dat we door de afwezigheid van griep in de afgelopen twee jaar nu ineens een enorme epidemie krijgen."

Nadat alle coronamaatregelen waren afgeschaft, werd het aantal griepbesmettingen halverwege maart groot genoeg om officieel van een epidemie te kunnen spreken. "Nu de maatregelen zijn afgeschaft, krijgen andere luchtwegvirussen weer de kans", zegt De Jong. Vooralsnog is het aantal gevallen hiervan wel veel kleiner dan in de jaren voor de coronapandemie.