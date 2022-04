Tien miljoen mensen in Nederland hebben een chronische aandoening. Zij kunnen vaak niet het leven leiden dat ze willen, maar dat hoeft geen reden te zijn om bij de pakken neer te zitten. Vandaag: Liesbeth Hamers (36) heeft onder andere ITP, een auto-immuunziekte waarbij je te weinig bloedplaatjes hebt.

De diagnose Immuun trombocytopenie (ITP) werd zo'n acht jaar geleden bij Liesbeth Hamers gesteld. "Ik werd ineens ziek, ontzettend ziek. Niemand wist wat ik had, ook de huisarts niet."

Omdat ze op dat moment niet toe wil geven aan haar ziek zijn, blijft Hamers werken, als paraveterinair in dierenziekenhuis AniCura. "Ik lag bijna letterlijk te slapen op de werkvloer, zo moe was ik. Ook had ik overal pijn, vooral in mijn vingers."

Achttien uur per dag slapen

Haar collega vermoedt reuma en kan het niet meer aanzien. Ze belt Hamers' huisarts en zo wordt er uiteindelijk een doorverwijzing geregeld. Een paar weken later kan Hamers terecht bij een reumatoloog die bloedonderzoek laat doen. "Dat was in juni, ze zei dat ze me in oktober weer wilde zien. De volgende dag werd ik al gebeld: de uitslag was niet goed."

Het nieuws komt niet direct binnen bij Hamers. "Ik werkte op dat moment niet meer en sliep achttien uur per dag. Ik had geen energie om me er druk over te maken."

Te weinig bloedplaatjes

De artsen denken eerst aan acute leukemie, maar zien dan dat er sprake is van sepsis. Dat is een ontstekingsreactie op een infectie die zo heftig verloopt dat er schade ontstaat aan weefsel of organen.

Gelukkig slaat de medicatie aan en knapt Hamers op. Toch blijft ze ziek. "Mijn bloedplaatjes verbeterden niet, die waarde bleef laag. Ik bleek chronische immuun trombocytopenie te hebben, dat betekent letterlijk te weinig bloedplaatjes."

Zoeken naar de juiste behandeling

ITP is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam bloedplaatjes afbreekt. "Het immuunsysteem keert zich tegen de eigen bloedplaatjes en die zijn nodig voor de stolling van het bloed", zegt Jenny Willemse van ITP Patiëntenvereniging. De aandoening is niet besmettelijk en ook niet erfelijk. Iedereen kan het krijgen.

Symptomen van lage bloedplaatjes kunnen blauwe plekken zijn, puntbloedingen, bloedend tandvlees, bloedneuzen en langer blijven bloeden. Willemse: "Het risico is het krijgen van een hersenbloeding of een bloeding in het maagdarmstelsel. Dit komt gelukkig niet vaak voor."

Van bijvoorbeeld prednison kunnen patiënten opknappen of van medicijnen die de aanmaak van bloedplaatjes stimuleren of de afbraak ervan remmen. "Maar niet elk medicijn werkt bij iedereen. Daarom zal zeker in het eerste jaar gezocht moeten worden naar een behandeling die aanslaat."

Rust in coronacrisis zorgt voor betere gezondheid

Veel mensen met ITP hebben last van erge vermoeidheid. Wat dat betreft is de coronacrisis een zegen voor Hamers. Doordat ze bijna niet meer de deur uitkomt en minder stress heeft, voelt ze zich met de dag opknappen.

"Ik heb mogelijk ook andere auto-immuunziekten, colitis ulcerosa, een ontsteking van de dikke darm, zou daar een van kunnen zijn. Maar dat onderzoek is voor nu in overleg met de arts gecanceld omdat ik me nu zo goed voel. Plus: de diagnose zou mijn situatie niet verbeteren, alleen voor wat opheldering zorgen."

Ziekte gaat nooit meer over

Hamers hecht in het begin wel veel waarde aan een diagnose, vooral naar de buitenwereld toe. "Dan heb je het recht om ziek te zijn. Want het probleem met auto-immuunziekten is: mensen zien het niet aan je. Ook vond ik het altijd erg lastig om mezelf als ziek te zien. De periode van acceptatie heeft best veel tijd en veel sessies met mijn psycholoog gekost."

Hoewel het goed gaat, hebben de auto-immuunziekten veel effect op Hamers' dagelijks leven. Ze kan haar oude werk niet meer uitvoeren, vanwege pijn in haar handen. Toch zijn er ook nieuwe deuren voor haar opengegaan. "Toen de pandemie begon, wist niemand hoe gevaarlijk corona voor mij zou zijn, dus bleef ik thuis van werk. Ik kreeg van mijn werkgever de kans om iets nieuws te doen. Nu ben ik voedingsdeskundige en run ik een voedingscentrum voor dieren bij AniCura."

Elke dag pijn

De ziekte zal nooit meer overgaan bij Hamers, maar levensgevaarlijk zal het waarschijnlijk niet worden. "Mijn waarde zal nooit zo laag zijn dat er spontaan inwendige bloedingen ontstaan. Daar hoef ik niet bang voor te zijn."

En soms voelt het zelfs alsof de ziekte er niet is. Toch heeft Hamers elke dag pijn. "Nu ik eraan denk, merk ik dat al mijn gewrichten zeer doen, vooral die in mijn handen en vingers. Maar ook dat went."

En pijn is geen reden om dan maar op de bank te blijven zitten en Netflix te kijken, zegt ze. "Ik wil binnenkort weer gaan kitesurfen. Het is een risico, een val is zo gemaakt, maar je moet ook wel eens wat leuks doen in je leven."